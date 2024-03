Eccoci al nostro consueto appuntamento settimanale per raccontarvi il menu della nuova puntata di Domenica in, che andrà in onda domenica 24 marzo 2024 a partire dalle ore 14 su Rai1. La prima puntata della primavera, in onda la domenica delle Palme. Una puntata il cui menu integrale e confermato vi andiamo ad anticipare come sempre.

L’ Etòile Eleonora Abbagnato a Domenica in

Ospite di grande prestigio nella puntata della domenica delle Palme di Domenica in. Si tratta della grande artista e ballerina Etòile dell’Opéra de Paris e direttrice del corpo di ballo e della scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma Eleonora Abbagnato. E’ da poco uscito un docufilm della grande ballerina diretto di Irish Braschi, in cui si racconta il presente, il ricordo del passato ed i sogni futuri della Abbagnato. Di tutto questo si parlerà in una lunga intervista in studio condotta da Mara Venier.

Il Volo da zia Mara

Ospiti musicali di zia Mara poi i tre ragazzi del Volo. Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone saranno presenti negli studi romani Frizzi della Rai pronti ad intonare alcune delle loro canzoni più note, fra una domanda e l’altra di Mara Venier.

I Tiromancino a il loro “Puntofermo”

Sempre per la musica poi spazio ad una delle band più talentuose del nostro panorama musicale i Tiromancino. E’ uscito da poco il loro nuovo singolo dal titolo “Puntofermo“. Federico Zampaglione è autore di testo e musica di questo brano insieme a Vincenzo Colella, Leonardo Zaccaria e Michele Canova (che ha curato la produzione).

Gli altri ospiti della ventottesima puntata di Domenica in

Gli altri ospiti della prossima puntata dello show di Rai1 saranno Luc Merenda, Maria Grazia Cucinotta ed E. Sylos Labini s L’appuntamento dunque è per la ventottesima puntata di Domenica in a partire dalle ore 14 su Rai1, il 24 marzo 2024, domenica Delle Palme, il tutto diretto e condotto come sempre da Mara Venier.