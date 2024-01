Archiviata la puntata di San Silvestro, è tempo di dare un’occhiata al menu che zia Mara ci sta preparando per il la prima puntata del 2024. Domenica 7 gennaio 2024 infatti è prevista una nuova puntata, per la precisione la diciassettesima di Domenica in. Una puntata di cui ora andremo a vedere gli ospiti, i temi, i protagonisti della prima puntata dell’anno nuovo.

Il talk sul Festival di Sanremo

Ad un mese dal Festival di Sanremo 2023 si apre la prima puntata del 2024 di Domenica in con un talk sulla manifestazione musicale ligure. Ospiti di Mara Venier i cantanti Bobby Solo, Nicola Di Bari, Maria Occhiena, Donatella Rettore, Marino Bartoletti e i Cugini di campagna. Insieme a loro l’astrologo Paolo Fox.

Una Domenica in DOC, con Argentero e Biondi

Ospite poi di Mara Venier l’attore Luca Argentero fra gli interpreti della nuova stagione di Doc, in onda da giovedì 11 gennaio per otto puntate sulla Rete 1. Ancora musica poi a Domenica in con Mario Biondi che parlerà e canterà del suo album ‘Crooning Undercover’.

Il cinema con i Castellitto e Jasmine Trinca, la musica con Alberto Urso

Si passa poi al mondo dl cinema con Sergio e Pietro Castellitto per il film “Enea“. Pellicola che arriverà nelle sale cinematografiche dal prossimo 11 gennaio 2024. Ospite inoltre Jasmine Trinca per la serie tv “La storia”, tratta dal romanzo di Elsa Morante in onda per 6 puntate a partire dall’8 gennaio 2024. Si chiude poi di nuovo con la musica e con Alberto Urso che proporrà il suo nuovo singolo “Mille domande“.

Appuntamento dunque per la diciassettesima puntata di Domenica in il giorno 7 gennaio 2024 a partire dalle ore 14 su Rai1, il tutto diretto e condotto da Mara Venier.