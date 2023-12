Eccoci al nostro consueto appuntamento settimanale per anticiparvi gli ospiti della nuova puntata di Domenica in prevista per domenica 24 dicembre 2023. Il contenitore del pomeriggio del giorno di festa della prima rete della televisione pubblica torna in onda con una nuova emissione nella giornata della vigilia di Natale , anche questa ricca di ospiti e temi che andremo ad anticiparvi.

Christian De Sica e Pietro Sermonti a Domenica in

Si parte da un vecchio amico di Mara Venier e di Domenica in. Parliamo dell’attore e regista Christian De Sica. Il figlio d’arte del cinema italiano è attualmente protagonista della serie “Gigolò per caso” diretta da Eros Puglielli per Prime Video. De Sica viene dalla convincente apparizione nel film drammatico “I limoni d’inverno” e ha dato alle stampe il libro “Due e tre cose che mi sono capitate“. C’è dunque tanto da dire nell’incontro con l’amica Mara nella puntata della vigilia di Natale di Domenica in. Ospite di puntata anche Pietro Sermonti, anche lui nel cast di Gigolò per caso.

La musica con Marcella Bella, Paola e Chiara e Alberto Bertoli

La musica italiana è rappresentata nella puntata della vigilia di Natale di Domenica in da Marcella Bella che ha appena pubblicato un nuovo album dal titolo Etnea. Musica e parole dunque con zia Mara e Marcella Bella nell’ormai classico format musicale all’interno del contenitore pomeridiano festivo di Rai1. Il mondo della musica sarà presente nella quindicesima puntata di Domenica in anche con Paola e Chiara che presenteranno il loro nuovo singolo dal titolo “Solo mai“. Ospite inoltre nella puntata della vigilia di Natale anche Alberto Bertoli, figlio dell’indimenticato Pierangelo Bertoli.

Max Giusti, la magia con Gaetano Triggiano e la pasticceria con Ernst Knam

Ospite poi della puntata pre-natalizia di Domenica in anche il conduttore Max Giusti, mentre il mondo dell’illusionismo sarà rappresentato dal mago Gaetano Triggiano. Spazio poi alla cucina natalizia con il prestigioso pasticciere Ernst Knam. Che delizierà il pubblico con i suoi splendidi e saporiti dolci natalizi.

Nel nome del Padre con Don Antonio Mazzi e Aldo Cazzullo

Ci sarà poi uno spazio molto intenso con protagonista un vecchio e caro amico di Domenica in, ovvero Don Antonio Mazzi. Con lui si parlerà del suo bel libro “Nel nome del padre” edito da Solferino. Se ne parlerà insieme ad Aldo Cazzullo, Andrea Sannino ed alcuni ragazzi.

Puntata quindi molto divertente e anche intensa quella che si prospetta per la vigilia di Natale di Domenica in. L’appuntamento dunque è per la quindicesima puntata il giorno 24 dicembre 2023 a partire dalle ore 14 su Rai1, il tutto diretto e condotto naturalmente da Mara Venier.