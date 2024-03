Eccoci al nostro consueto appuntamento settimanale per raccontarvi il menu della nuova puntata di Domenica in, che andrà in onda domenica 17 marzo 2024 a partire dalle ore 14 su Rai1 con Mara Venier. Una puntata pronta a tenere compagnia al pubblico di Rai1 con tanti ospiti, temi ed argomenti dedicati al tutta la famiglia davanti alla tv.

Alessandra Mussolini e il suo “Il gioco del buio” a Domenica in

Si parte con una lunga intervista ad Alessandra Mussolini. La parlamentare europea del gruppo del Partito Popolare Europeo sarà protagonista di un lungo faccia a faccia con Mara Venier. Si parlerà anche del suo libro “Il gioco del buio“. In questo suo lavoro Alessandra Mussolini racconta i rapporti, anche difficili, con i suoi familiari. In particolare la parlamentare europea racconta del rapporto complicato con il padre. Ma nel corso dell’incontro con Mara si parlerà anche molto di sua zia Sophia Loren e della mamma Maria Scicolone.

Il ricordo di Gabriella Ferri con il figlio Seva, Syria e Pino Strabioli

Spazio poi ad un ricordo di Gabriella Ferri. Il 3 aprile saranno vent’anni che la cantante romana ci ha lasciati. Per ricordarla in studio con zia Mara ci saranno il figlio Seva e la cantante Syria, di questi tempi a teatro con uno spettacolo diretto da Pino Strabioli, pure lui ospite in studio, dal titolo “Perchè non canti più“.

Michele Zarrillo e i suoi Cinque giorni da trent’anni

Si passa poi alla musica con ospite in studio uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano ovvero Michele Zarrillo. In questo periodo Zarrillo è in tour nei principali teatri italiani con “Cinque giorni da 30 anni“. Sono passati infatti trent’anni da quando Zarrillo ha presentato al Festival di Sanremo del 1994 uno dei suoi brani più famosi: Cinque giorni.

Amedeo Minghi fra Viva Rai2 e il nuovo album in arrivo

Ancora musica poi con Amedeo Minghi, protagonista a Viva Rai2 con un brano/tormentone ispirato a quel famoso “Andate a dormire” detto dalla mamma di Fiorello in diretta durante una delle puntate notturne di Viva Sanremo. Minghi poi ha in uscita un nuovo album il cui primo inedito è “Non c’è vento stasera” in radio dal 15 marzo e un tour teatrale. Sono passati inoltre 40 anni da quando Minghi presentò al Festival di Sanremo uno dei suoi brani più belli, ovvero “1950″.

Un “Boss in incognito” a Domenica in con Max Giusti

Si chiude poi con la presenza in studio dell’attuale conduttore di “Boss in incognito” Max Giusti. Il programma è in onda il lunedì sera in prima serata su Rai2. Giusti poi è anche a teatro con il suo ultimo lavoro dal titolo “Bollicine“. In particolare questo spettacolo approderà al teatro Sistina in Roma dal prossimo 11 aprile.

L’appuntamento dunque è per la ventisettesima puntata di Domenica in a partire dalle ore 14 su Rai1, il 17 marzo 2024, il tutto diretto e condotto come sempre da Mara Venier.