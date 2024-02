Eccoci al nostro consueto appuntamento settimanale per raccontarvi le anticipazioni della nuova puntata di Domenica in, che andrà in onda domenica 4 febbraio 2024 a partire dalle ore 14 su Rai 1. Una puntata che coincide con la vigilia del Festival di Sanremo 2024 che partirà martedì 6 febbraio in prima serata su Rai1 condotto da Amadeus.

Domenica in e il collegamento da Sanremo con Amadeus

Naturalmente domenica più che mai il Festival di Sanremo, di ieri e di oggi avrà largo spazio a Domenica in. Si parte con un collegamento da Sanremo con Amadeus, intento a preparare la tavola dove inviterà da martedì sera i milioni di italiani in attesa di ascoltare le canzoni del Festival della canzone italiana 2024 e tutto quello che ci sarà attorno. Poi ovviamente spazio a Tutti pazzi per Sanremo.

Tutti pazzi per Sanremo il format di successo di Domenica in

L’ormai celebre format nel format di Domenica in si prenderà il giusto spazio nel corso del varietà diretto e condotto da Mara Venier. Uno spazio che settimana dopo settimana ha guadagnato ascolti e preziosi punti di share per Rai1, sfondando pure il 20% e insidiando e per alcuni tratti, superando Amici. Ecco dunque che anche domenica arriveranno in studio quelli che ormai sono diventati una allegra compagnia di amici. Invitati da Mara anche questa settimana Bobby Solo, Wilma De Angelis, Mal, Tony Dallara, Marina Occhiena, Maurizio Vandelli, i Dik Dik, Michele, Wilma Goich, Nicola Di Bari e Fausto Leali che canterà i pezzi dei suoi fantastici Festival.

Il cinema con Maria Sole Tognazzi

In studio poi per il mondo del cinema Maria Sole Tognazzi che racconta il suo film “Dieci minuti” tratto dal romanzo di Chiara Gamberale. Nel cast della pellicola Margherita Buy con Barbara Ronchi, Fotinì Peluso, Alessandro Tedeschi, Barbara Chichiarelli, Anna Ferruzzo, Marcello Mazzarella, Mattia Garaci e Matteo Cecchi.

Altra musica con Alfio Bonanno e Filippi Graziani

Tornando alla musica ospite della ventunesima puntata di Domenica in Alfio Bonanno. Cantante di origini italiane che sta avendo un grande successo in Australia e in America. Ospite inoltre il figlio di Ivan Graziani, Filippo Graziani. Puntata quindi molto intensa quella che si prospetta per il 4 febbraio su Rai1, dalla forte impronta sanremese, prima di trasferirsi poi domenica prossima al teatro Ariston per la classica puntata post Festival. L’appuntamento dunque è per la ventunesima puntata di Domenica in a partire dalle ore 14 su Rai1, il tutto diretto e condotto da Mara Venier.