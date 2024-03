Lolita Lobosco 3, la conferenza stampa in liveblogging

Luisa Ranieri sta per tornare inonda su Raiuno e su RaiPlay. A partire da lunedì 4 marzo 2024 va infatti in onda Lolita Lobosco 3, terza stagione della fortunata fiction tratta dai romanzi di Gabriella Genisi (editi da Sonzogno): per questo, oggi, venerdì 1° marzo, alle 12:00, si tiene una conferenza stampa di presentazione dei quattro nuovi episodi.

Nella Sala Sergio Zavoli della sede Rai di Viale Mazzini sono quindi attesi, oltre a Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction ed al regista Renato De Maria, anche il cast. In primis, ovviamente, la stessa Luisa Ranieri, ma anche Bianca Nappi, Maurizio Donadoni. Jacopo Cullin e Mario Sgueglia, già visti nelle stagioni precedenti nei panni di Marietta, Trifone, Esposito ed Angelo. Presenti anche alcune new entry, come Daniele Pecci (Leon).

In questa terza stagione nuove appassionanti indagini impegneranno la vicequestore Lolita Lobosco e un incontro inaspettato proverà a farle cambiare idea sull’amore, dopo i fallimenti sentimentali delle sue ultime relazioni. Riuscirà Lolita ad aprire nuovamente il cuore, nonostante le intime resistenze e la ferita profonda causata dalla vicenda di Angelo? E a proposito di Angelo, siamo davvero sicuri che sia uscito per sempre dalla vita della poliziotta?

Le indagini di Lolita Lobosco 3 (questo il titolo completo) è prodotto da Angelo Barbagallo per Bibi Film Tv e da Luca Zingaretti per Zocotoco, in collaborazione con Rai Fiction e con il contributo di Regione Puglia e di Apulia Film Commission.