Nuove indagini per la Vicequestore barese più famosa della tv italiana: Le indagini di Lolita Lobosco 3 è la terza stagione della fortunata fiction che vede Luisa Ranieri tornare in tv per interpretare il personaggio nato dalla penna di Gabriella Genisi e portato sul piccolo schermo, tra gli altri, anche da Luca Zingaretti, compagno di Ranieri nonché produttore di questa fiction. Volete saperne di più sulla terza stagione? Siete nel posto giusto: continuate nella lettura!

Quando va in onda le indagini di Lolita Lobosco 3?

La terza stagione della serie tv va in onda a partire da lunedì 4 marzo 2024, alle 21:30, su Raiuno.

Le indagini di Lolita Lobosco 3, anticipazioni

Le foto de Le indagini di Lolita Lobosco 3 Guarda le altre 24 fotografie → In questa terza stagione nuove appassionanti indagini impegneranno la vicequestore Lolita Lobosco e un incontro inaspettato proverà a farle cambiare idea sull’amore, dopo i fallimenti sentimentali delle sue ultime relazioni. Riuscirà Lolita ad aprire nuovamente il cuore, nonostante le intime resistenze e la ferita profonda causata dalla vicenda di Angelo (Mario Sgueglia)?

E a proposito di Angelo, siamo davvero sicuri che sia uscito per sempre dalla vita della poliziotta? Tante novità attendono anche gli altri personaggi della serie: Nunzia (Lunetta Savino) e Carmela (Giulia Fiume) lasciano la casa di una vita per aprire un agriturismo assieme a Trifone (Maurizio Donadoni).

Lello (Jacopo Cullin), intanto, si prepara scrupolosamente al ruolo di padre di due gemelli e Antonio (Giovanni Ludeno) deve tenere testa a Porzia (Claudia Lerro) cercando di non fare errori che gli possono costare cari. Nessuno avrà di che annoiarsi, men che meno Marietta (Bianca Nappi), che come sempre rincorre l’amore e la felicità infischiandosene delle apparenze e delle convenzioni sociali.

Le indagini di Lolita Lobosco 3, cast

Il cast della serie tv è stato pressoché confermato: da segnalare l’ingresso di Daniele Pecci nei panni di Leon, nuovo interesse amoroso della protagonista, mentre esce di scena Filippo Scicchitano, interprete di Danilo nelle prime due stagioni.

Luisa Ranieri è il Vicequestore Lolita Lobosco: la protagonista, che dopo anni passati in servizio al Nord è tornata nella sua città natale, Bari;

la protagonista, che dopo anni passati in servizio al Nord è tornata nella sua città natale, Bari; Giovanni Ludeno è Antonio Forte: collaboratore di Lolita nonché suo migliore amico, ma che ha una cotta nei suoi confronti, sebbene sposato;

collaboratore di Lolita nonché suo migliore amico, ma che ha una cotta nei suoi confronti, sebbene sposato; Daniele Pecci è Leon: curatore di mostre d’arte, vedovo con tre figlie, che intreccia una relazione con Lolita;

curatore di mostre d’arte, vedovo con tre figlie, che intreccia una relazione con Lolita; Jacopo Cullin è Lello Esposito: uno dei poliziotti della Questura, in attesa di due gemelli da Caterina (Camilla Diana);

uno dei poliziotti della Questura, in attesa di due gemelli da Caterina (Camilla Diana); Bianca Nappi è Marietta Carrozza: magistrato e migliore amica della protagonista;

magistrato e migliore amica della protagonista; Giulia Fiume è Carmela Lobosco: sorella minore di Lolita;

sorella minore di Lolita; Lunetta Savino è Nunzia Lobosco: madre di Lolita e Carmela;

madre di Lolita e Carmela; Camilla Diana è Caterina: meccanica di cui si innamora Esposito;

meccanica di cui si innamora Esposito; Claudia Lerro è Porzia: moglie di Forte;

moglie di Forte; Francesco De Vito è il prof. Introna: medico legale;

medico legale; Nicoletta Di Bisceglie è la protagonista a 18 anni;

è la protagonista a 18 anni; Vincenzo De Michele è l’agente Scivittaro;

Gian Piero Rotoli è l’agente Silente;

Giovanni Trombetta è l’agente Calopresti;

Maurizio Donadoni è Trifone, fidanzato di Nunzia;

Ninni Bruschetta è il Questore Jacovella;

Mario Sgueglia è Angelo Spatafora: primo grande amore della protagonista, ora sotto la Protezione Testimoni;

primo grande amore della protagonista, ora sotto la Protezione Testimoni; Nunzia Schiano è Andreina.

Le indagini di Lolita Lobosco 3, Danilo

© Duccio Giordano

Il personaggio di Danilo (Filippo Scicchitano), giornalista con cui Lolita ha una relazione travagliata nelle prime due stagioni, è uscito definitivamente di scena quando, nella seconda stagione, ha accetto di andare a lavorare in Svezia. Durante la conferenza stampa, però, Luisa Ranieri ha ringraziato Scicchitano per essere passato sul set della terza stagione “per salutare il personaggio”.

Le indagini di Lolita Lobosco 3, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della terza stagione della serie sono quattro, come nella prima stagione (nelle seconda erano salite a sei). Raiuno le manda in onda il lunedì sera per quattro settimane. Il finale di stagione va in onda il 25 marzo.

Dov’è girato Le indagini di Lolita?

La serie tv è stata girata nel 2023 a Bari, città in cui è ambientata la storia. In particolare, risalta Bari Vecchia, dove vive la protagonista (il cui appartamento si affaccia su piazza dell’Odegitria), mentre Lolita e Marietta spesso corrono sul lungomare Nazario Sauro.

Dove si trova la Questura di Lolita?

© Duccio Giordano

Molto suggestivo l’ingresso della Questura in cui lavora Lolita Lobosco. L’edificio scelto, Palazzo Palmieri, si trova a Monopoli.

Lolita Lobosco, i libri

La serie tv si basa sui romanzi di Gabriella Genisi (editi da Sonzogno e Marsilio Editori). In tutto, l’autrice ad oggi ha scritto dieci romanzi su Lobosco (l’ultimo, “Lo scammaro avvelenato e altre ricette”, è del 2022). Dei quattro episodi, solo il terzo, “Terrarossa”, è tratto da un romanzo dell’autrice, mentre gli altri tre sono frutto della fantasia degli sceneggiatori.

Le indagini di Lolita Lobosco 3, regista, sceneggiatori e produttori

Dietro la macchina da presa in questa stagione c’è Renato De Maria, che eredita la regia della serie da Luca Miniero. Alla sceneggiatura, invece, troviamo Daniela Gambaro (Tutto chiede salvezza e Volevo fare la rockstar) e Massimo Reale (Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso), autori del soggetto e della sceneggiatura, quest’ultima con Vanessa Picciarelli (Eppure cadiamo felici) e Chiara Laudani (Tutta colpa di Freud-La serie). A produrre Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti per Bibi Film Tv e Zocotoco, in collaborazione con Rai Fiction ed il supporto della Regione Puglia e di Apulia Film Commission.

Le indagini di Lolita Lobosco 3 su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda televisiva su Raiuno è possibile vedere Le indagini di Lolita Lobosco 3 in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction, da cui è possibile rivedere anche gli episodi delle prime due stagioni.