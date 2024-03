Con gli ascolti record (perché oggi giorni raggiungere i 5 milioni di telespettatori è un vero e proprio record) che la terza stagione ha registrato, chiedersi se Lolita Lobosco 4 si farà sembra un po’ retorico.

D’altra parte, con la chiusura della terza stagione e nessuna conferma da parte della Rai, è giusto ragionare su quello che potrebbe essere il meritato seguito della serie con Luisa Ranieri e tratta dai romanzi di Gabriella Genisi.

Lolita Lobosco 4 ci sarà?

Le foto de Le indagini di Lolita Lobosco 3 Guarda le altre 24 fotografie → Sebbene, come detto, dalla Rai non sia ancora giunta alcuna conferma (ma non è detto che non arrivi a breve, dopo i risultati dell’ultimo episodio andato in onda), è alquanto improbabile che Lolita Lobosco si fermi qui.

Innanzitutto, per i risultati ottenuti, che confermato l’affetto del pubblico verso i personaggi della serie. Poco più di 5 milioni di telespettatori la media dei primi tre episodi (su quattro), share del 27,8%: numeri che decretano Lolita Lobosco come una delle serie più seguite delle stagione tv.

Poi, c’è il racconto: dei libri pubblicati da Gabriella Genisi ci sarebbe da adattare “Lo scammaro avvelenato e altre ricette”, uscito nel 2022 (edito da Sonzogno), ma va detto che già la terza stagione ha avuto maggiore libertà nel raccontare storie inedite e non per forze ispirate dai romanzi. Quindi, a prescindere da questo, Lolita Lobosco potrebbe tranquillamente continuare.

Lolita Lobosco 4, quando in onda?

Per una quasi certezza, un’incertezza più grande: quando andrà in onda Lolita Lobosco 4? La seconda e la terza stagione sono state trasmesse da Raiuno e da RaiPlay ad un anno di distanza: chissà che non si possa fare altrettanto con la quarta stagione, portandola in tv nel 2025.

Ovviamente, conta non solo la questione creativa (ovvero la scrittura delle sceneggiature) e produttiva, ma anche e soprattutto la disponibilità del cast, in primis Luisa Ranieri. L’attrice, molto ricercata anche dal cinema, spesso è impegnata su altri set, motivo per cui la produzione di Zocotoco e Bibi Film dovranno capire come incastrare i suoi impegni con le riprese dei nuovi episodi della serie.

Come finisce Lolita Lobosco 3?

© Duccio Giordano

Nell’ultima puntata della terza stagione, oltre al caso di puntata Lolita deve affrontare due questioni sentimentali. La prima riguarda Leon (Daniele Pecci), uomo conosciuto nella terza stagione, con cui la relazione sembra avere qualche problema: la protagonista, però, trova un’inaspettata alleata.

La seconda riguarda invece Angelo (Mario Sgueglia), amore giovanile di Lolita, con cui non vuole avere più nulla a che fare dopo aver scoperto di essere stato coinvolto nell’omicidio del padre. Angelo, però, è pronto a testimoniare contro gli assassini.