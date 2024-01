In Barba a Tutto, il talk show condotto da Luca Barbareschi, torna in onda su Rai 3 nel 2024 con la seconda edizione, a tre anni dalla prima.

In Barba a Tutto, il programma televisivo che, nel 2021, segnò il ritorno come conduttore di Luca Barbareschi, ad oltre dieci anni dal precedente Barbareschi Sciock (andato in onda su La7 nel 2010), torna su Rai 3 con la sua seconda edizione.

In Barba a Tutto è un programma di Rai Cultura realizzato da Verve Media Company, scritto da Luca Barbareschi, Giovanni Filippetto e Giuseppe Colella, Rossella Rizzi e Aldo Torchiaro, con la collaborazione di Gaia Montanaro. La regia è a cura di Alessandro Renna.

In Barba a Tutto 2024: quando andrà in onda

La nuova edizione del programma andrà in onda su Rai 3 a partire da domenica 14 gennaio 2024, alle ore 23:15.

In Barba a Tutto 2024: quante puntate saranno

La seconda stagione del talk show sarà composta da 6 puntate.

Prima puntata 14 gennaio 2024

Nella prima puntata, si parlerà di intelligenza artificiale ed estetica. Gli ospiti saranno le attrici Serena Rossi e Vera Gemma e il cantante Andrea Settembre.

In Barba a Tutto, Barbareschi: il programma

Si definisce “spiazzante, ironico, controcorrente, pop, alto e libero”, stando al comunicato ufficiale, il talk show condotto da Luca Barbareschi, giunto alla seconda edizione.

Anche in questo nuovo ciclo di puntate, l’attore, regista, produttore ed ex politico si pone l’obiettivo di raccontare un mondo diverso e di viaggiare nella cultura di ieri, di oggi e di domani in un modo politicamente scorretto, con i temi che verranno scanditi attraverso i suoi monologhi, in compagnia di ospiti, con rubriche e con la musica dal vivo proposta dalla Marco Zurzolo Band.

Rispetto alla prima edizione, lo studio sarà più grande e vedrà la presenza del pubblico. Lo studio ricorderà un loft newyorkese, con un bancone, due poltrone e grandi finestre aperte sullo sfondo con immagini di skyline cittadini, che andranno a simboleggiare “una cultura contemporanea ed universale” nonché a stimolare gli ospiti ad un dialogo onesto e libero. Altra caratteristica del programma, infatti, sarà il dress code informale.

Ogni puntata proporrà diversi temi, con Luca Barbareschi che proverà a stimolare gli ospiti presenti, nomi famosi ma anche volti meno conosciuti, su questi argomenti. I temi saranno molteplici e potranno spaziare dall’intelligenza artificiale all’educazione sentimentale, dalla cancel culture al potere, dal ruolo dei social media alla paura del fallimento o all’ingratitudine.

In Barba a Tutto, Barbareschi: ospiti

Nelle otto puntate della prima edizione, andata in onda circa tre anni fa, tra gli ospiti, abbiamo visto Luca Perri, Morgan, Katia Ricciarelli, Luca Palamara, Paolo Rossi, Liliana Mele, Silvano Agosti, Fabrizio Quattrini, Asia Argento, Sergio Rubini, Ilona Staller, Diego Rossi, Rocco Siffredi, Michela Andreozzi, Igor Sibaldi, Giuliana De Sio, Andrea Moro, Vittorio Sgarbi, Massimo Ferrero e Claudia Gerini.

In Barba a Tutto su RaiPlay

Il programma, oltre che durante la messa in onda su Rai 3, si può vedere anche su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smaprthone. Su RaiPlay, saranno disponibili le puntate anche dopo la messa in onda.