Il 2024 è ancora neonato, ma per Domenica in è tempo già di pensare alla sua seconda puntata. Domenica 14 gennaio 2024 infatti è prevista una nuova emissione, per la precisione la diciottesima, di Domenica in. Una puntata, anche questa, piena di ospiti, eventi, temi, argomenti e situazioni per intrattenere nel migliore dei modi il pubblico famigliare della domenica pomeriggio. E’ il momento quindi qui su TvBlog di vedere gli ospiti, i temi, i protagonisti della nuova puntata del programma diretto e condotto da Mara Venier.

Il Festival di Sanremo a Domenica in

Si parte con Tutti pazzi per Sanremo e lo spazio che Domenica in dedica all’importante manifestazione canora del nostro paese. In studio ancora i grandi protagonisti della musica italiana di ogni tempo che racconteranno e navigheranno attraverso gli anni del Festival di Sanremo. Si segnala la presenza in diretta di Bobby Solo, Mal, Maurizio Vandelli, Wilma Goich, Nicola Di Bari, Tiziana Rivale. Francesca Alotta e l’immancabile enciclopedia vivente del Festival, ovvero il buon Marino Bartoletti. E’ previsto anche un gioco dedicato proprio al Festival di Sanremo.

Enrica Bonaccorti e Danny Quinn nei faccia a faccia di zia Mara

I faccia a faccia di Mara Venier con i suoi ospiti sono previsti anche per la puntata del 14 gennaio di Domenica in con Enrica Bonaccorti e Danny Quinn, La prima la ricordiamo tutti come attrice nei più importanti sceneggiati della Rai e poi conduttrice di Italia sera, il celebre rotocalco posizionato negli anni ottanta nel preserale di Rai1. Poi arrivò la chiamata di Gianni Boncompagni e Giancarlo Magalli nel mezzogiorno di Rai1 con Pronto chi gioca? Dove ebbe un grande successo, poi parzialmente evaporato con la sua decisione di passare in Fininvest.

Danny Quinn lo ricordiamo alla conduzione del Festival di Sanremo del 1989 nell’edizione etichettata come quella dei “figli di“, almeno per quel che riguarda la conduzione. Insieme a lui c’erano Rosita Celentano, Gianmarco Tognazzi e Paola Dominguin. Ma Danny, oltre ad essere figlio d’arte, il papà è Anthony Quinn, è anche un apprezzato attore (è stato Renzo nei Promessi sposi di Salvatore Nocita e regista. Nel 2004 vinse la prima edizione del reality di Italia 1 La fattoria.

Luca Barbareschi ed il suo ritorno su Rai3, ne parla a Domenica in

In studio poi anche il regista ed attore Luca Barbareschi, che parlerà anche del suo ritorno in tv, la sera stessa su Rai3, con una nuova edizione di In barba a tutto. L’appuntamento dunque è per la diciottesima puntata di Domenica in il giorno 14 gennaio 2024 a partire dalle ore 14 su Rai1, il tutto diretto e condotto da Mara Venier.