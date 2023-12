Alfonso scopre che il padre lavora come gigolò e ora che è in convalescenza deve prenderne il posto per mantenere le clienti…

Per queste festività natalizie, Prime Video ha deciso di offrire ai propri abbonati una serie tv che di natalizio ha ben poco, ma che sicuramente proverà a… scaldare il pubblico, oltre che (soprattutto) a farlo ridere. Gigolò per caso è la serie tv che, con il suo cast che vanta grandi attori ed attrici molto noti al pubblico di cinema e fiction italiane, è pronto a fare compagnia a chi è in cerca di una commedia decisamente insolita per il panorama italiano. Curiosi? Proseguite nella lettura!

Quando esce Gigolò per caso?

La prima stagione della nuova serie tv italiana di Prime Video esce sulla piattaforma giovedì 21 dicembre 2023, con tutti gli episodi disponibili da subito.

Gigolò per caso, il trailer

Gigolò per caso, la trama

Le foto di Gigolò per caso, la serie tv su Prime Video Guarda le altre 26 fotografie → Nella sua vita Alfonso (Pietro Sermonti) non si è mai particolarmente distinto per la bellezza, il carisma o il fascino. Quando il padre Giacomo (Christian De Sica) ha un infarto e chiede aiuto al figlio per essere dimesso dall’ospedale, Alfonso si ritrova faccia a faccia con la persona che reputa responsabile di quasi tutti i suoi traumi.

L’incontro offre a entrambi la possibilità di parlare del passato e Giacomo rivela ad Alfonso una scomoda verità: non è un antiquario, bensì un gigolò! Questa scoperta sconvolge Alfonso che, dopo una serie di eventi sfortunati, in crisi con la moglie e in difficoltà economiche, decide di seguire le orme paterne prendendo il suo posto con le sue clienti, una serie di donne tutte diverse una dall’altra e ciascuna a suo modo unica. La nuova vita sessuale travolgerà Alfonso in un viaggio che lo libererà di vecchi fantasmi, arricchendolo di nuove importanti consapevolezze sull’universo femminile.

Gigolò per caso serie tv, cast

Il cast della serie è composto da interpreti molto noti al pubblico italiano. Dai protagonisti, Pietro Sermonti (Boris e Un medico in famiglia) e Christian De Sica (a cui si devono numerosissimi “cinepanettoni”), passando per i personaggi femminili, interpretati da Ambra Angiolini, Isabella Ferrari, Virginia Raffaele, Asia Argento, Stefania Sandrelli, Gloria Guida e Sandra Milo. Presente anche Frank Matano.

Pietro Sermonti è Alfonso, il protagonista;

Christian De Sica è Giacomo, padre di Alfonso;

Ambra Angiolini è Margherita;

Frank Matano è don Luigi;

Asia Argento è Costanza;

Claudio Gregori (Greg) è Gravieri;

Antonio Bannò è Lorenzo;

Francesco Bruni è Paolino;

Giorgia Arena è Eva;

Marco Messeri è Palmiro;

Sandra Milo è Marisa;

Stefania Sandrelli è Laura;

Gloria Guida è Adele;

Isabella Ferrari è Francesca;

Virginia Raffaele è Marta.

Gigolò per caso, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione della serie tv sono sei, ciascuno della durata di circa 28 minuti, tutti disponibili a partire da giovedì 21 dicembre.

Gigolò per caso, regista e sceneggiatori

Alla regia dei sei episodi troviamo Eros Puglielli, già dietro la macchina da presa per Baciamo le mani e Sono Lillo. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Tommaso Renzoni (Sono Lillo) e Daniela Delle Foglie. A produrre Lucky Red.

Gigolò per caso serie tv, dove vederla?

È possibile vedere Gigolò per caso solo in streaming su Prime Video. Bisogna quindi sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma, che offre un mese gratis di prova. Poi il costo è di 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno.