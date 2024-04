Eccoci al nostro consueto appuntamento settimanale per raccontarvi il menu della nuova puntata di Domenica in, che andrà in onda domenica 21 aprile 2024 a partire dalle ore 14 in diretta su Rai1. Puntata naturalmente ricca di ospiti e temi per intrattenere il pubblico che deciderà di passare questo giorno di festa davanti ai teleschermi di Rai1 in compagnia di Mara Venier.

Il centenario dalla nascita di Walter Chiari con suo figlio Simone Annicchiarico

Lui è nato a Milano l’8 marzo esattamente di 100 anni fa. Grande attore, comico, cabarettista, conduttore tv, un enorme showman a tutto tondo. Stiamo parlando di Walter Chiari, di cui Domenica in dedicherà un grande spazio nella puntata del 21 aprile, proprio in occasione del centenario della sua nascita. A parlare di Walter Chiari nello studio della Rai insieme a Mara Venier ci sarà il figliolo Simone Annicchiarico.

Simone ha parlato diffusamente del suo papà nel libro da lui scritto, insieme a Michele Sancisi dal titolo “100% Walter. Chiari biografia di un genio irregolare”. Dopo l’incontro con Simone è previsto un talk sulla figura di Walter Chiari con Michele Sancisi (autore del libro insieme a Simone). Quindi Candida Morvillo, Patrizia Caselli ed Enrica Bonaccorti.

Big Mama e i suoi “Cento occhi” a Domenica in

Direttamente dall’ultima edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo, in studio da zia Mara Big Mama. La cantante sarà protagonista di una intervista, a cui si aggiungerà l’esecuzione del suo nuovo singolo dal titolo “Cento occhi“.

Barbara Alberti, i Negramaro e Vittoria Puccini a Domenica in

Si torna al mondo dei libri con Barbara Alberti che parlerà del suo nuovo lavoro intitolato “Tremate Tremate“. Quindi di nuovo la musica protagonista della trentaduesima puntata di Domenica in con la band dei Negramaro. Giuliano Sangiorgi insieme ai suoi compagni presenterà il nuovo singolo della band siciliana dal titolo “Luna piena“. Chiuderà la puntata l’incontro con l’attrice Vittoria Puccini, fra i protagonisti del film di Daniele Lucchetti “Confidenza“.

L’appuntamento dunque è per la trentaduesima puntata di Domenica in a partire dalle ore 14 in diretta su Rai1 il prossimo 21 aprile 2024, il tutto diretto e condotto come sempre da Mara Venier.