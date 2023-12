Napoli milionaria!, Gallo e Scalera ancora insieme per Eduardo

Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera di nuovo insieme per Eduardo De Filippo in Napoli milionaria!, il 18 dicembre in prima serata su Rai 1

Napoli milionaria! torna in tv lunedì 18 dicembre 2023 in prima serata con una nuova trasposizione televisiva affidata questa volta a Luca Miniero, ma con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera nel ruolo dei protagonisti a un anno dalla loro magnifica prova in Filumena Marturano. Si va ‘in scena’ in prima serata su Rai 1. Ma scopriamo qualcosa di più su questo appuntamento, atteso, col teatro trasposto in tv.

Napoli milionaria 2023, quando va in onda?

Come detto, la versione 2023 della ‘commedia’ Napoli milionaria! di Eduardo De Filippo va in onda lunedì 18 dicembre alle 21:25 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Napoli milionaria 2023, la trama

Napoli, 1942. Gennaro Jovine è uno spazzino e vive in un ‘basso’ dei quartieri popolari con la moglie, Donna Amalia, e i figli Amedeo, Maria Rosaria e la piccola Rituccia. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Amalia entra in affari con Enrico Settebellizze, un giovane senza scrupoli che fa i soldi con la borsa nera. Questo tipo di attività infastidisce Gennaro, che però non interviene: il suo atteggiamento fa progressivamente perdere ad Amalia la stima verso il marito, che considera un ‘chiacchierone’, poco impegnato nel mandare avanti la famiglia.

Nel corso di un rastrellamento nazista, però, Gennaro viene catturato e portato nei campi di prigionia. Quando torna a casa, dopo la Liberazione, trova tutto cambiato: Amalia ha ristrutturato il basso e si fa corteggiare da ‘settebellizze’, mentre la figlia Maria Rosaria è incinta di un soldato americano e il figlio Amedeo ruba auto. Ma quando Rituccia si ammala, Amalia si ritrova a dover fare i conti con la sua avidità: bisognerà aspettare che passi la nottata…

Napoli milionaria, i precedenti in tv

La versione tv più recente di Napoli milionaria! risale al 2011, ovvero al ciclo delle opere di Eduardo portato in tv da Massimo Ranieri nel ruolo del protagonista, nonché di regista (con Franza di Rosa) e di adattatore del testo. Con lui in scena c’erano Barbara De Rossi nel ruolo di Donna Amalia ed Enzo Decaro in quello di Errico ‘settebellizze’.

L’unica versione tv precedente a quella del 2011 è ‘l’originale’, realizzata dallo stesso Eduardo e registrata per la tv nel 1962: nel cast, oltre all’autore nel ruolo del protagonista, c’erano Regina Bianchi nelle vesti di Donna Amalia e Antonio Casagrande in quello di Enrico ‘settebellizze’.

Napoli milionaria, la versione 2023

Napoli milionaria è una produzione Picomedia, realizzata in collaborazione con Rai Cinema. Picomedia ha curato anche la trilogia con Sergio Castellitto protagonista – di cui sono andati in onda nel 2020 Natale in casa Cupiello e nel 2021 il discusso Sabato, domenica e Lunedì, mentre aspetta di essere programmato il terzo lavoro, Non ti pago, nel cassetto ormai da due anni.

Sempre di Picomedia anche Filumena Marturano del 2022, sempre con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera nel ruolo dei protagonisti, ma con la regia di Francesco Amato: una trasposizione tra cinema e televisione che ha fatto venir fuori al meglio il teatro di Eduardo.

Napoli Milionaria 2023, il cast

Don Gennaro Jovine: Massimiliano Gallo

Donna Amalia Jovine: Vanessa Scalera

Errico ‘settebellizze’: Michele Venitucci

Amedeo: Vincenzo Nemolato

Maria Rosaria: Carolina Rapillo

Nel cast anche Nunzia Schiano e Marcello Romolo, presenti anche in Filumena Marturano.

Napoli Milionaria 2023, regista e sceneggiatori

Napoli milionaria è diretto da Luca Miniero, che cura anche la regia della serie tv Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, con Gallo protagonista. L’adattamento è di Massimo Gaudioso, Filippo Gili

Napoli milionaria 2023, dove vederlo su RaiPlay

Napoli milionaria! va in live streaming lunedì 18 dicembre in prima serata e sarà poi disponibile on demand.

Napoli milionaria 2023, il promo