Eccoci al nostro consueto appuntamento settimanale per anticiparvi gli ospiti della nuova puntata di Domenica in prevista per domenica 3 dicembre 2023 su Rai1. Il contenitore del pomeriggio del giorno di festa della prima rete della televisione pubblica torna in onda con una nuova puntata, anche questa ricca di ospiti e temi che andremo ad anticiparvi.

L’intervista a cuore aperto di Mara Venier a Fedez

Fra i piatti forti della dodicesima puntata l’intervista registrata al termine della puntata breve di Domenica in, la numero undici, con il rapper Fedez. Un’intervista dove vedremo l’attuale giudice dello spettacolo musicale di Sky 1 X Factor raccontarsi a 360 gradi da zia Mara. Si toccheranno tutti i temi, sia della vita pubblica che della vita privata del marito di Chiara Ferragni. Chi ha assistito alla registrazione dell’intervista parla di un incontro a due voci, fra Mara e Federico pieno di sentimento e a tratti anche commovente. Un primo step per un futuro ingresso più stabile di Fedez in Rai? Le avvisaglie di tutto ciò paiono palesarsi sempre di più, dopo la telefonata cordiale fra il rapper e l’attuale amministratore delegato della Rai.

Belen in tv da zia Mara dopo un lungo silenzio

Ma la puntata del 3 dicembre di Domenica in si aprirà con una lunga intervista, pure questa a 360 gradi, di Mara Venier alla Belen Rodriguez, reduce da uno stop televisivo piuttosto lungo. Ma naturalmente la dodicesima puntata di Domenica in non sarà solamente Fedez e Belen, ma ci sarà dell’altro.

Prevista infatti la presenza di un esponente del mondo della musica leggera nostrana, che già doveva presenziare a Domenica in, nella puntata che poi è saltata per l’indisposizione di Mara Venier, Ci riferiamo al cantautore napoletano Nino D’Angelo.

Nino D’Angelo “Il poeta che non sa parlare” a Domenica in

Con Mara una nuova chiacchierata con Nino D’Angelo e lo spunto per sentirlo cantare. In questo periodo il cantautore napoletano è impegnato in uno spettacolo in giro per l’Italia e per il mondo intitolato “Il Poeta che non sa parlare“, che è anche il titolo del libro da lui scritto. Un libro in cui racconta se stesso, la sua vita, la sua carriera, quello che è stato e quello che è diventato. Si segnala per Nino D’Angelo il gran finale di questo tour a Bari il prossimo 18 di dicembre.

Bruno Vespa presenta il suo libro a Domenica in

In studio poi per promuovere il suo immancabile libro per le feste natalizie il conduttore di Porta a porta Bruno Vespa. Il titolo del suo nuovo libro è “Il rancore e la speranza“. Ritratto di una nazione dal dopoguerra a Meloni, in un mondo macchiato di sangue, questo il sotto titolo. Naturalmente questa sarà anche l’occasione per parlare anche dell’attualità politica e della cronaca di questi tempi con l’ex direttore del Tg1.

Amadeus a Domenica in su Sanremo

Ma fra i piatti forti della dodicesima puntata di Domenica in la presenza in studio di Amadeus che sarà reduce da un annuncio dal Tg1 delle 13.30. L’ospitata del direttore artistico del Festival di Sanremo da zia Mara sarà l’occasione per commentare in diretta e magari arricchire con nuovi dettagli il suo annuncio sul prossimo Festival di Sanremo.

Appuntamento dunque per la dodicesima puntata di Domenica in diretta e condotta da Mara Venier a domenica 3 dicembre 2023 dalle ore 14 su Rai1.