E’ una delle notizie di cui si parla di più in questi giorni. Andrea Piazzolla, amico e factotum oltre che figlioccio di Gina Lollobrigida, è sotto processo con l’accusa di “circonvenzione di incapace”. Il pubblico ministero ha chiesto per lui una condanna a 7 anni e mezzo per aver sottratto beni dal patrimonio dell’attrice tra il 2013 e il 2018. Il prossimo 5 di ottobre è prevista la sentenza. Sarà proprio questo il piatto forte della seconda puntata di Domenica in che avrà ospite in studio proprio Andrea Piazzolla.

Andrea Piazzolla in esclusiva parla a Domenica in

In diretta nello studio di Domenica in intervistato da Mara Venier, Piazzolla racconterà la sua versione dei fatti, rispondendo così alle accuse che gli sono state mosse. Domenica in aveva invitato in studio anche il figlio di Gina Lollobrigida, Andrea Milko Skofic, che però ha rifiutato l’invito. E’ stato anche invitato Francisco Javier Rigau. L’imprenditore spagnolo che sostiene di essere il marito di Gina Lollobrigida, poiché il matrimonio “è stato sciolto, non annullato”. Pure lui ha declinato l’invito del programma di Rai1.

Una vicenda molto controversa questa di cui Andrea Piazzolla racconterà la sua verità. Peccato che il figlio della celebre attrice e Rigau abbiano deciso di non partecipare al programma. Nel corso del talk che farà da corollario a questa intervista scoop di Mara Venier ad Andrea Piazzolla sono previsti alcuni ospiti. Fra di loro dovrebbero presenziare il noto manager Adriano Aragozzini, Alessandra Mussolini e il giornalista Salvo Sottile.

Brigitte Nielsen ospite di Mara Venier

Per quel che riguarda l’intrattenimento è prevista la presenza nella seconda puntata di Domenica in dell’attrice Brigitte Nielsen. Fresca e sempre splendida sessantenne che torna ospite nella tv italiana. Si era vociferato di una sua possibile partecipazione al Grande fratello insieme al figlio Killian Gastineau. Invito al quale avrebbe risposto di no. Per la musica ci sarà Rettore. Per lanciare poi i programmi in uscita sulle reti Rai è prevista la presenza nella seconda puntata del programma di Mara Venier del comico Pino Insegno e della giornalista Francesca Fagnani.

Appuntamento dunque per la seconda puntata di Domenica in, con lo scoop dell’intervista esclusiva ad Andrea Piazzolla a domenica 24 settembre 2023 a partire dalle ore 14. Naturalmente su Rai1 e naturalmente con Mara Venier.