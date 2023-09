Dopo un zig zagare nel palinsesto, la nuova serie di Belve pare abbia finalmente trovato la sistemazione definitiva. Il puntuto programma di successo diretto e condotto da Francesca Fagnani partirà martedì 26 settembre in prima serata su Rai2. Per altro quella doveva essere la collocazione originale della nuova edizione di questo programma. Poi la premiere è saltata di una settimana, a martedì 3 ottobre, perchè c’erano dei ritardi nell’allestimento scenografico dello studio che deve ospitare il programma.

Una Nessuna Centomila rinviato

Era stata nel frattempo posizionata su Rai2 nella serata di martedì 26 settembre la diretta del concerto Una, Nessuna, Centomila con Fiorella Mannoia. Pare però, secondo le indiscrezioni che abbiamo potuto raccogliere, che per motivi oggettivi questo concerto è stato rinviato, probabilmente al prossimo anno.

Belve anticipa la messa in onda

La prima emissione della nuova serie di Belve quindi torna nella sua collocazione originale, quella cioè di martedì 26 settembre. Si dovrà quindi lavorare alacremente in questi giorni per allestire la scenografia dello studio che ospiterà il programma di Francesca Fagnani, che quindi non potrà contare su una settimana in più, come si era pensato spostandolo a martedì 3 ottobre. Serata quella del 3 ottobre che vede la messa in onda delle Iene su Italia 1 e della Champions league di Inter o Napoli su Canale 5.

Chi sarà ospite di Belve

Fra gli ospiti trapelati ci sono i nomi di Fabrizio Corona, Stefano De Martino, Emanuele Filiberto, Raoul Bova e la partecipazione come ospite fisso del comico Vincenzo De Lucia. La prima puntata di Belve dunque andrà in onda martedì 26 settembre 2023 in prima serata su Rai2 condotta e diretta da Francesca Fagnani.