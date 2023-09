Nelle scorse ore si era sparsa sul web una indiscrezione che riguardava il futuro televisivo di Elly Schlein. L’attuale segretaria del PD, secondo il blog di Davide Maggio, sarebbe stata fra le prossime vittime di Belve, il programma d’intrattenimento condotto da Francesca Fagnani. La trasmissione realizzata con la collaborazione della società di produzione Fremantle di Marco Tombolini, sta infatti per tornare con un nuovo ciclo di prime serate sulla seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

Un ritorno previsto in un primo tempo per martedì 26 settembre, poi slittato al martedì successivo, ovvero 3 di ottobre, per ragioni organizzative. Si mormora che alcune interviste per il 26 settembre non fossero pronte, gioco forza si è dovuti slittare al martedì successivo. Il 26 di settembre su Rai 2, come anticipato da TvBlog, andrà in onda Una, nessuna, centomila in Arena. Certo un peccato questo slittamento, perchè la serata del 26 settembre sarebbe stata più libera, senza, per esempio, quel Avanti popolo di Nunzia De Girolamo, che debutterebbe proprio il 3 ottobre su Rai3.

Elly Schlein non andrà a Belve

Forse però anche per il 3 ottobre Belve si “salverebbe” dal debutto del nuovo programma della De Girolamo, che potrebbe slittare al 10 ottobre, ma su questo ci torneremo. Tornando invece a Belve e alla partecipazione di Elly Schlein, sembra ci siano novità dell’ultima ora. Pare infatti, secondo quanto apprendiamo, che Elly Schlein abbia deciso di non accettare l’invito di Francesca Fagnani. L’attuale segretaria del PD quindi avrebbe cambiato idea.

Probabilmente qualcuno le ha fatto notare che lo stile puntuto di questa trasmissione mal le si addiceva. Consigli interni o esterni che siano, pare che la nuova serie del varietà di Rai2 dovrà rinunciare alla partecipazione di Elly Schelin. Che forse accetterà in futuro ospitate televisive in programmi più squisitamente politici. Sappiamo benissimo che Belve non si limita all’attività professionale della sua vittima, ma sconfina anche nella sua vita privata. Forse però questo è un dettaglio che era sfuggito all’attuale segretaria del PD e qualcuno glielo avrà fatto notare. Chissà.

Belve comunque partirà lunedì 3 ottobre con fra i suoi ospiti, come anticipato da queste parti, Emanuele Filiberto e Raoul Bova.