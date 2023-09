La partenza sarebbe rinviata di una settimana. Niente debutto quindi su Rai2 per la seconda edizione del prime time di Belve nella serata di martedì 26 settembre. La prima puntata del programma di Francesca Fagnani dunque slitterebbe a martedì 3 ottobre. Per altro in concomitanza con la partenza di Avanti popolo, il nuovo programma di Rai3 condotto da Nunzia De Girolamo. Nel frattempo saranno già tornati in onda Bianca Berlinguer con il suo E’ sempre carta bianca e Giovanni Floris con il programma leader di quella serata, ovvero il Di martedì su La7.

Belve e i primi ospiti noti

Torniamo dunque a Belve che ritroverà il video con la sua versione di prima serata al momento, come accennavamo, martedì 3 ottobre 2023 su Rai2. Si è parlato molto di questi tempi dei primi ospiti di questa nuova serie del programma diretto e condotto da Francesca Fagnani. Da queste colonne vi avevamo dato l’indiscrezione che riguardava Emanuele Filiberto Di Savoia. A questo nome si è aggiunto poi, spifferato dal blog di Davide Maggio, quello di Fabrizio Corona. In precedenza inoltre, la stessa conduttrice del programma aveva anticipato il nome di Stefano De Martino, per altro volto della rete con il suo immarcescibile Bar stella, a cui la direzione intrattenimento prime time ha generosamente aggiunto un paio di prime serate a dicembre.

Raoul Bova ospite a Belve?

Oggi TvBlog è in grado di aggiungere a questo terzetto il nome di Raoul Bova, che potrebbe essere dunque uno dei prossimi ospiti di questa trasmissione. Non è dato sapere se già alla prima emissione o in una successiva. Perchè come è noto in questo tipo di programmi le interviste vengono incastrate secondo le abbisogna. L’attore quest’estate è stato protagonista di un video postato sul suo profilo Instagram in cui era alle prese con il wakeboard. Si tratta di una specie di miscuglio fra sci nautico e snowboard. Specialità questa che pare piaccia molto a Bova. Per altro l’attore napoletano è stato un nuotatore professionista ed il suo primo grande successo in tv è stato nella fiction “Una storia italiana”. Lavoro quello come si ricorderà liberamente ispirata alla storia sportiva dei mitici fratelli Abbagnale.