Una. Nessuna. Centomila. La serata evento contro la violenza sulle donne dall’Arena di Verona conquista la diretta tv su Rai 2

Dopo un anno dall’evento andato in scena a Campovolo, torna in scena un grande concerto contro la violenza sulle donne. Martedì 26 settembre all’Arena di Verona, che già ospita i Music awards e Arena Suzuki, sarà il teatro di “Una. Nessuna. Centomila in Arena“. Si tratta di una grande serata di musica che servirà ad aiutare in maniera concreta i centri e le organizzazioni che supportano le vittime di violenza.

Una. Nessuna. Centomila in Arena

Quello che si raccoglierà infatti in questa serata evento verrà devoluto a strutture individuate sulla base di criteri di trasparenza e tracciabilità. Tutto questo grazie al lavoro di selezione fatto dalla Fondazione Una nessuna centomila, nata dall’evento dello scorso anno. Queste serate sono nate grazie alla volontà delle quattro fondatrici di questa organizzazione: Fiorella Mannoia, Giulia Minoli, Celeste Costantino e Lella Paladino.

Gli artisti di Una. Nessuna. Centomila in Arena

Davvero tanti gli artisti che saranno presenti sul palco dell’Arena di Verona il prossimo 26 di settembre. Vediamo insieme alcuni nomi: Alessandra Amoroso, Annalisa, Paola Turci, Noemi, Samuele Bersani, Brunori Sas, Elodie, Emma, Fiorella Mannoia, Francesca Michielin e Tananai. La serata è organizzata dalla Friends & Partner di Ferdinando Salzano e per veicolare meglio il messaggio avrà anche un palcoscenico televisivo.

Il concerto Una. Nessuna. Centomila. in TV

Oltre alla splendida cornice dell’Arena di Verona, Una, nessuna, centomila avrà anche un palcoscenico televisivo. La serata dall’Arena di Verona verrà infatti trasmessa in diretta televisiva da Rai 2. L’appuntamento dunque, televisivamente parlando, con “Una. Nessuna. Centomila in Arena” è per martedì 26 settembre 2023 in prima serata sulla seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo. La settimana successiva su Rai2 appuntamento poi con la nuova edizione di Belve.