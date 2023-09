L’appuntamento televisivo è previsto, come noto, sui teleschermi di Rai 1 per sabato 23 settembre e mercoledì 27 settembre e 4 di ottobre. L’evento live invece è per il 18,19 e 20 di settembre dalla magnifica cornice, è proprio il caso di dirlo, dell’Arena di Verona. Stiamo parlando naturalmente della nuova edizione di Arena Suzuki dai 60 ai 2000 che da quest’anno abbraccia un periodo musicale più lungo. Si parte dagli anni sessanta, passando ai settanta, quindi agli ottanta e novanta, con l’aggiunta degli anni duemila.

Arena Suzuki dai 60 ai 2000

Un arricchimento musicale dunque che permetterà allo show apri pista dell’intrattenimento stagionale Rai del sabato sera di essere ancora più ricco musicalmente. Amadeus dunque, padrone di casa di queste serate, tornerà ancora nelle vesti che forse preferisce di più, quelle del disc jockey, per lanciare dalla plancia di comando dell’Arena di Verona, i pezzi musicali più iconici di quegli anni.

Gli artisti di Arena Suzuki 2023

Già nei giorni scorsi sono trapelati alcuni nomi di ospiti di quelle tre serate musicali. Nello specifico Renato Franco nel corso di una intervista che Amadeus ha concesso al Corriere della sera, ha spifferato i nomi dei Simple minds, Trevor Horn, Natalie Imbruglia e Kool & the gang. Un quartetto di tutto rispetto per illuminare le tre serate musicali di Rai1.

TvBlog è in grado di aggiungere a questo quartetto di nomi, altrettanti cantanti che hanno lasciato un segno nel repertorio musicale del nostro paese. Saranno fra gli ospiti delle tre serate veronesi di Rai1 anche i Laid Back, che ricordiamo protagonisti di un tormentone estivo del 1984, ovvero “Sunshine reggae“. Quindi siamo in grado di anticipare la partecipazione di una delle cantanti italiane più popolari e che di certo non ha bisogno di presentazioni: Iva Zanicchi.

Proseguiamo con una coppia, sia artistica che privata, ovvero i mitici Jalisse, vincitori del Festival di Sanremo 1997. Chiudiamo questo quartetto con l’interprete di uno dei brani più celebri degli anni ottanta, ovvero Haddaway. Lo ricordiamo nel celeberrimo singolo del 1993 “What is love“, una canzone che ti invita irrefrenabilmente a ballare.

Grande musica quindi quella prevista nelle tre serate veronesi su Rai1 di Arena Suzuki 2023 condotte e dirette da Amadeus su Rai1. Prima puntata ricordiamo sabato 23 settembre 2023, le altre due mercoledì 27 settembre e 4 ottobre.