Arena Suzuki 2023 debutta il sabato sera vs Tu si que vales (Retroscena TvBlog)

Due erano le novità della terza stagione di Arena Suzuki. Una che riguardava i contenuti e l’altra la sua collocazione. Lo spettacolo musicale che strizza gli occhi al passato musicale, trasformando l’arena di Verona in una grande discoteca. Il tutto governato da un disk jockey d’eccezione di nome Amadeus. Proprio dalle colonne di TvBlog vi avevamo dato conto del fatto che Arena Suzuki 2023 traslocasse dal sabato sera, al mercoledì sera. La prima delle tre puntate era prevista per mercoledì 20 settembre 2023 in prima serata su Rai1 subito dopo Affari tuoi. Le altre due i successivi mercoledì.

Le novità di Arena Suzuki 2023

La seconda novità invece riguardava i contenuti dello spettacolo musicale. Sono previste quest’anno infatti anche le hit musicali degli anni duemila, insieme a quelle degli anni sessanta, settanta, ottanta e novanta. Ma se la novità sugli anni duemila resta, c’è un cambiamento riguardante la collocazione dello show. Una novità che riguarda per la precisione la prima puntata di Arena Suzuki 2023. Il debutto dello show musicale diretto e condotto da Amadeus avverrà non mercoledì 20 settembre, ma sabato 23, sempre in prime time su Rai1.

La collocazione

Le altre due puntate invece andranno regolarmente in onda di mercoledì, precisamente il 27 settembre ed il 4 di ottobre. E’ stato deciso questo cambio di collocazione per contro programmare il debutto televisivo di Tu si que vales 2023, previsto ad oggi proprio per sabato 23 settembre in prima serata su Canale 5. Gli altri due sabati sono previsti i due speciali prime time di Reazione a catena con Marco Liorni. Successivamente partirà, nel sabato sera di Rai1, la nuova edizione di Ballando con le stelle.

La decisione di mandare in onda la prima puntata di Arena Suzuki 2023 sabato 23 settembre, oltre che per contro programmare legittimamente il debutto di Tu si que vales (in un primo tempo su Rai1 era previsto un film) servirà anche per testare l’effettivo spessore televisivo di Arena Suzuki. Un test contro un carro armato della televisione d’intrattenimento italiana come Tu si que vales.