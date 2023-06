Torna a settembre all’arena di Verona e poi su Rai1 l’appuntamento con Arena Suzuki. Il juke box di fine estate di Rai1 torna con il suo infaticabile anfitrione Amadeus e con un nuovo carico di successi musicali, italiani e stranieri. Ogni anno Arena Suzuki si arricchisce di un nuovo decennio. Cosi sarà anche per l’edizione 2023 di questo speciale spettacolo musicale. Infatti quest’anno, oltre ai successi musicalidegli anni ’60, ’70, ’80 e ’90, si aggiungeranno le canzoni più celebri degli anni duemila.

Ascolteremo dunque in questa nuova edizione di Arena Suzuki i brani più celebri degli anni che vanno dal 1960 agli anni duemila. Si allarga quindi la platea di canzoni che verranno celebrate all’Arena di Verona, che per l’occasione diventa una grande discoteca a cielo aperto. Governata dal disc-jockey più celebre d’Italia, Amadeus. Questo spettacolo musicale sarà il primo dei tre impegni di Amadeus su Rai1. Gli altri due saranno con le nuove serie di Affari tuoi e Soliti ignoti, oltre naturalmente al Festival di Sanremo 2024.

Quest’anno però, oltre ad arricchirsi delle canzoni più ascoltate e ballate degli anni duemila, avrà anche un ulteriore novità. Arena Suzuki 2023 cambia giorno di messa in onda. Mentre negli scorsi anni lo spettacolo musicale andava in onda di sabato sera, stavolta verrà trasmesso in altro giorno della settimana.

Arena Suzuki 2023 andrà infatti in onda di mercoledi. Precisamente la prima serata di questo show musicale è prevista per mercoledì 20 settembre 2023. La seconda serata sette giorni dopo, ovvero mercoledì 27 settembre. La terza ed ultima serata andrà in onda mercoledì 4 ottobre, subito dopo Affari tuoi, in prime time, naturalmente su Rai1.