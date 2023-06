Affari tuoi è stato il successo dell’ultimo scorcio della stagione televisiva da poco terminata. Successo per altro certificato da subito dalla nostra storica rubrica di focus ascolti. Partito quasi come “tassa da pagare” e nella titubanza generale circa il fatto se avrebbe funzionato ancora, giorno dopo giorno ha acquistato ascolti e sicurezza. Il programma ha in pratica bissato i già ottimi ascolti di Soliti ignoti, l’altro grande successo dell’access prime time italico. Due programmi condotti e anche diretti, non a caso, dalla medesima persona.

Parliamo naturalmente di Amadeus che ormai ha saputo bissare le sua già certificate qualità di conduttore con quelle di autore e direttore artistico dei programmi che presenta. Affari tuoi è infatti tornato in onda con alcuni accorgimenti pensati proprio di Amadeus, che insieme al suo ormai inimitabile stile di conduzione, ne hanno in qualche modo costruito il successo. Ecco dunque che Affari tuoi ha concluso questa stagione con una media del 22,89% di share pari a 4.569.000 telespettatori. Numeri importanti che ne hanno decretato naturalmente la conferma per la prossima stagione televisiva.

Una conferma a cui mancava solo la relativa collocazione. Si era pensato all’inizio ad un ritorno di Affari tuoi subito dopo il Festival di Sanremo 2024, quindi a metà febbraio del prossimo anno. Nelle ultime ore però si è fatta avanti l’ipotesi di far riprendere il celebre gioco dei pacchi già dal prossimo mese di settembre. In questo caso il ritorno in video dei Soliti ignoti arriverebbe proprio dopo il prossimo Festival di Sanremo, quindi a febbraio 2024, o poco prima.

Il ritorno di Affari tuoi nell’access prime time di Rai1 arriverà prima del previsto, già a settembre, quando Amadeus tornerà in prime time con una nuova edizione dello spettacolo musicale Arena, da Verona. Insomma Affari tuoi è rinato nelle sapienti mani di Amadeus, per un gioco dei pacchi tanto amato da Endemol, forse alla pari dell’altro titolo storico di questa società, ovvero il Grande fratello. Reality show per altro che tornerà su Canale 5 con Alfonso Signorini in una edizione ampiamente rinnovata.

Appuntamento dunque con una nuova edizione di Affari tuoi condotta e diretta da Amadeus, già da settembre, nell’access prime time di Rai1. Naturalmente subito dopo i 5 minuti di Bruno Vespa.