E’ partito la scorsa settimana l’appuntamento con la nuova striscia quotidiana informativa a “schiaffo” sul Tg1 delle ore 20 dal titolo Cinque minuti. Un appuntamento di approfondimento sulle notizie del giorno diretto e condotto da Bruno Vespa. Al termine della prima settimana di programmazione la nostra storica rubrica di Focus ascolti va ad analizzare, oltre ai dati relativi a questo nuovo programma fortemente voluto dall’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes e dallo stesso Vespa, l’impatto che questa nuova trasmissione ha avuto su un terreno molto importante per la televisione pubblica qual è l’access prime time di Rai1. Uno slot questo importantissmo e fondamentale per la raccolta pubblicitaria e quindi per le casse della tv di Stato.

Cinque minuti ha viaggiato attorno al 23% di share con un media del 22,76% durante questa prima settimana di programmazione, assicurando a questa fascia oraria una media percentuale in linea con questo importante slot di Rai1, senza provocare quell’emorragia di ascolti che molti temevano. Si temeva in particolare che questo cambio di palinsesto nell’access di Rai1 provocasse un qualche senso di smarrimento nel pubblico che segue quotidianamente i Soliti ignoti. il programma che assicura a Rai1 la leadership in questa fascia oraria sul competitor di Canale 5.

Ebbene non solo ciò non è successo, ma addirittura Soliti ignoti ha ottenuto un dato di ascolto più alto rispetto alla settimana precedente, eguagliando l’ottimo dato della settimana post sanremese, quella che si è aperta lunedì 13 febbraio con la puntata in diretta che ha ospitato il vincitore del Festival di Sanremo 2023 Marco Mengoni (insieme all’ultimo classificato, come è tradizione per questo appuntamento dei Soliti ignoti successivo al Festival, Sethu). Puntata quella che ottenne una media di 5.465.000 telespettatori e il 24,66% di share.

Veniamo però ai numeri, la scorsa settimana, quella con l’arrivo dei Cinque minuti di Bruno Vespa, Soliti ignoti ha ottenuto una media del 22,7% di share pari a 4.883.000 telespettatori, con una crescita di oltre 200.000 telespettatori e di un punto percentuale rispetto alla settimana precedente, quando ancora non era in onda il nuovo programma del conduttore di Porta a porta. Il dato di share della scorsa settimana dei Soliti ignoti è esattamente il medesimo della settimana post sanremese.

Nessuna criticità dunque per l’access time campione di ascolti di Rai1 condotto da Amadeus con l’arrivo dei Cinque minuti di Bruno Vespa, ma addirittura un incremento degli ascolti, segno dunque che il programma di Amadeus è un format fortissimo fondamentale per Rai1 ed atteso dal pubblico di quella fascia oraria e che il nuovo programma di Bruno Vespa si è conquistato con pieno diritto un posto dopo l’edizione principale del Tg1.