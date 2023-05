Da qui e per molti giorni si leggeranno tante interpretazioni, tante indiscrezioni, tanti pettegolezzi e tante cose certe rispetto al prossimo futuro della Rai. Anche qui da noi vi daremo puntualmente conto, come è giusto che sia in questa nostra rubrica di retroscena di tutto ciò che bolle in pentola. Di certo però non tutto quello che bolle nella pentola, poi viene portato a tavola, quindi può naturalmente capitare che qualcosa non vada poi in porto, ma nostro compito è appunto quello di darvene conto.Una cosa però fra quelle uscite nelle ultime ore che ci sentiamo di smentire in toto, è il fatto che per Sanremo 2024 Amadeus si debba occupare solo della conduzione, dovendo lasciare la direzione artistica.

Un po’ perchè ormai i due compiti sono diventati inscindibili, dai tempi di Pippo Baudo, passando per Claudio Baglioni, per arrivare proprio ad Amadeus. Un po’ perchè -paradossalmente- Amadeus ha dato il meglio di se proprio nella scelta delle canzoni e non solo di quelle, lanciando anche artisti fino a quel momento non sulla bocca, anzi nelle orecchie di tutti.

Diciamo paradossalmente perchè Amadeus è prima di tutto un conduttore televisivo, mestiere che sa fare molto bene visti anche i successi di Affari tuoi. Un format questo praticamente rilanciato e ormai ai livelli, se non di più, del compagno di cordata, ovvero Soliti ignoti. Ormai però lui ha dimostrato, come detto, di essere bravissimo anche a mettere insieme il cast del Festival, canzoni comprese. Proprio in questi giorni va in onda l’Eurovision song contest e come non ricordarci la vittoria del nostro paese dopo tanto tempo con i Maneskin, scelti proprio da Amadeus nel Festival di Sanremo del 2021.

E se qualcuno gli imputa alcuni scivoloni dell’ultima edizione del Festival, basterebbe dire che “I rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli” come diceva Roberto Baggio. Detto questo, se ancora non basterebbe, basta dire che ora non è assolutamente nelle cose il “dimezzamento” sanremese di Amadeus da parte di questa nuova Rai che anzi, potrebbe procedere pure a rinnovargli ulteriormente la fiducia oltre il 2024. Come non è nelle cose il “defenestramento” di Lucia Annunziata e di Marco Damilano, che continueranno tranquillamente a confezionare i loro programmi.

Su tutto il resto, contratto di Fabio Fazio compreso (lui si che “rischia” di passare sul Nove) occorre attendere, almeno l’insediamento dei nuovi vertici della Rai.