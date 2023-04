Tutto ha un inizio e tutto ha una fine, inevitabilmente nella vita. Ma certo quando una esperienza di vita dura vent’anni, il passaggio assume un significato più profondo e quella che vi raccontiamo e che starebbe per chiudersi è proprio una di queste. Che tempo che fa, il programma in onda la domenica sera su Rai3, di cui proprio quest’anno si festeggia il ventennale, potrebbe chiudere il suo percorso nella televisione pubblica il prossimo mese. Questa dunque potrebbe essere davvero l’ultima serie di questo programma di varietà ultimamente prodotto dalla società di produzione esterna L’officina, dopo essere stato prodotto prima da Endemol. Un programma che ha avuto la peculiarità di avere spesso ospiti prestigiosi, grazie anche al fatto che essendo una produzione esterna, non deve assoggettarsi alle regole d’ingaggio che hanno i programmi prodotti internamente in Rai.

Nata nel settembre 2003 la trasmissione condotta da Fabio Fazio, ha saltellato sulle tre reti televisive della Rai secondo le esigenze dei vari dirigenti della televisione pubblica. Partito su Rai3, il programma poi è passato su Rai1, quindi su Rai2, per poi tornare su Rai3 e ora potrebbe essere davvero il momento dell’addio. Da queste colonne vi abbiamo già raccontato i contorni del suo probabile addio alle frequenze del servizio pubblico radiotelevisivo. Non è più ormai un mistero che Fabio Fazio e Che tempo che fa possano passare sul canale Nove, con cui la trattativa sarebbe già in fase avanzatissima. D’altronde già anni fa, in occasione del rinnovo del contratto Rai con Fazio, si era parlato di un forte interessamento del canale del gruppo Discovery verso il conduttore ligure ed il suo programma.

Non è pure un mistero che il suo agente, Beppe Caschetto, sarebbe ben felice che questo trasloco, da Rai3 a Discovery si concretizzasse, al fine di produrre Che tempo che fa sul Nove con la sua società, cosi come già avviene con il varietà dell’altro suo assistito Maurizio Crozza. Torniamo a parlarvi di questa cosa perchè fonti molto autorevoli danno ormai per certo il passaggio di Fabio Fazio e Che tempo che fa sul Nove e che manchi ormai solo la firma sul contratto che è già bello che pronto, anche a condizioni economiche più vantaggiose. Si era anche paventato, come scritto da queste parti, che la domenica sera potesse arrivare su Rai3 Massimo Giletti (c’era anche l’opzione giovedì sera di Rai2) ma il ciclone degli ultimi giorni che ha travolto il giornalista piemontese ha bloccato il tutto, qualcuno dice pure definitivamente, staremo a vedere).

Certo che il mancato rinnovo del contratto Rai a Fabio Fazio, che l’attuale amministratore delegato di viale Mazzini Carlo Fuortes non ha voluto firmare perchè ritiene che -nel caso- lo debba fare la nuova governance, il cui è arrivo è al momento frenato, assumerebbe anche un gusto particolare, diremmo quasi romantico, quello della fine di un’era per un personaggio che ha dato la sua intera vita artistica alla Rai (da cui ha avuto anche tanto) partendo dal Pronto Raffaella su Rai1 negli anni ottanta con la mitica Raffaella Carrà.

La vita artistica dunque futura di Fabio Fazio in Rai è appesa ad un filo e vedremo nelle prossime ore se si dovrà davvero spezzare, come in molti dicono, oppure se la mozione dei sentimenti l’avrà ancora una volta vinta.