Questa testata poche ore fa vi ha dato notizia di una indiscrezione -che in realtà ne conteneva due- che ha messo in subbuglio il mondo della televisione. Il possibile ritorno di Massimo Giletti da mamma Rai ed il possibile addio di uno dei figlioli prediletti della televisione pubblica italiana, Fabio Fazio, verso il gruppo televisivo Discovery. Queste potrebbero essere le prime avvisaglie di quanto potrebbe accadere in casa Rai con le nuove nomine auspicate ed in qualche modo promosse (perdonateci il lessico “Zatteriniano” ma è chiaro di cosa parliamo) dall’attuale maggioranza governativa. Avvisaglie che si stanno in qualche modo palesando e che la nostra rubrica di retroscena ve le ha in qualche modo spifferate.

Cambiamenti però che sicuramente non toccheranno la conduzione di Vita in diretta che resterà saldamente nelle mani di Alberto Matano come conduttore unico di questo programma e non potrebbe essere altrimenti visti gli ottimi successi sia in termini editoriali che di ascolti. Nessun “affiancamento” dunque in arrivo per lui con Nunzia De Girolamo, che tornerà in autunno -visto il successo- con il suo Ciao maschio nel sabato sera di Rai1, come alcuni organi di stampa hanno paventato, per un programma come Vita in diretta che ormai è chiaro funziona solamente con la conduzione in solitaria. Alberto Matano in questi anni ha saputo dargli una dimensione tale da rendere il suo programma un appuntamento campione di ascolti in quella fascia oraria.

Tornando ora all’indiscrezione che riguarda il conduttore di Che tempo che fa, pare davvero che sia in corso una trattativa, o per meglio dire un abboccamento anche avanzato, cosi come accadde anni fa, fra il presentatore ligure e Discovery. Qualcuno avrebbe pure avuto modo di sbirciare un incontro fra il General Manager Warner Bros Discovery Southern Europe Alessandro Araimo e lo storico manager di Fabio Fazio, Beppe Caschetto.

I due sarebbero stati visti presso l’Hotel de Russie a Roma già un paio di mesi fa. Questo potrebbe essere stato un primo incontro per discutere proprio il passaggio di Fabio Fazio a Discovery, probabilmente sul canale Nove, dove ritroverebbe l’amico Maurizio Crozza. Fazio potrebbe portare nel caso con se anche il format di Che tempo che fa che realizzerebbe con la società L’Officina, di proprietà di Banijay. Ricordiamo infatti che giusto due anni fa Fazio, in occasione del suo rinnovo con Rai, fu costretto a cedere il suo 50% della società L’Officina per rispettare la norma Rai per cui nessun conduttore di programmi d’intrattenimento può autoprodursi le trasmissioni con proprie società.

Rammentiamo inoltre che sempre all’epoca della vendita del suo 50% della società L’Officina, Fazio ha anche concesso in licenza alla medesima società il format Che tempo che fa, con i relativi spin off, possibile dunque che se Fazio passasse davvero a Discovery, potrebbe, volendo, tranquillamente portarsi anche Che tempo che fa sul canale Nove. Pare dunque che mai come ora sia cosi vicino l’addio di Fabio Fazio alla Rai ed il suo approdo a Discovery, vedremo se tutto ciò, alla fine della fiera, si concretizzerà davvero, oppure se la mozione dei sentimenti per l’ex conduttore di Jeans prevarrà ancora un volta, facendolo restare ancora in Rai.