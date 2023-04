AGGIORNAMENTO 13/4 15:12 – A due ore dall’annuncio della sospensione di Non è l’Arena da parte de La7 parla Massimo Giletti con una dichiarazione secca all’AdnKronos: “Prendo atto della decisione di La7. In questo momento, l’unico mio pensiero va alle 35 persone che lavorano con me da anni e che da un giorno all’altro – senza alcun preavviso – vengono lasciate per strada“.

Intanto Dagospia sul suo sito riporta un altro retroscena di queste ore convulse: sarebbe intervenuta la DIA (Direzione investigativa Antimafia) : “a proposito delle svariate “rivelazioni” su Matteo Messina Denaro concesse a “Non è l’arena” da Salvatore Baiardo, uomo di fiducia dei fratelli Graviano”. Mentre Selvaggia Lucarelli scrive che le forze dell’ordine sarebbero in casa di Massimo Giletti : “nonchè in alcuni uffici amministrativi…“.

Nelle redazioni si rincorre da un’ora la notizia che ci sarebbero le forze dell’ordine in casa di Giletti, nonché in alcuni uffici amministrativi. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) April 13, 2023

La7 sospende “Non è l’arena”, da domenica 16 aprile il programma non andrà in onda

Con una nota diramata dall’ANSA, La7 fa sapere di aver deciso la sospensione Non è l’arena dopo 6 edizioni e 200 puntate trasmesse. Il programma condotto da Massimo Giletti dalla prossima domenica, 16 aprile, non farà più parte del palinsesto della rete di Urbano Cairo diretta da Andrea Salerno. Questa l’ufficialità:

La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma “Non è l’Arena” che da domenica prossima non sarà in onda. Lo rende noto la stessa emittente, che “ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione”.

“Massimo Giletti – termina il comunicato – rimane comunque a disposizione dell’azienda“.

Sui motivi ufficiali che hanno scaturito la decisione di sospendere Non è l’Arena (di produzione Fremantle), momentaneamente non ci sono ulteriori approfondimenti.

Massimo Giletti e il retroscena sul ritorno in Rai

Il nome di Massimo Giletti è tornato a echeggiare per via di rumors che lo vedrebbero nuovamente vicino alla Rai dopo anni di assenza. Poco meno di un mese fa (20 marzo) il nostro Hit con un retroscena di TvBlog ha parlato chiaramente di una trattativa che si sarebbe intavolata con l’azienda in cui Giletti ha lavorato per svariato tempo: “Di trattative fra Giletti e la Rai se ne parla ciclicamente– scriveva Hit – ma stavolta la cosa potrebbe davvero andare in porto, per tutta una serie di questioni, una fra tutte i buoni rapporti che intercorrerebbero fra il giornalista piemontese e l’attuale compagine governativa.“. Il possibile ritorno del conduttore, ad ora sotto contratto con La7, si è affiancato ad una ipotesi clamorosa: l’eredità dello spazio della domenica sera ora in mano a Fabio Fazio e al suo Che tempo che fa. Avrà inciso questo

Ad ora non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte del conduttore che, intanto, si vede sottratto l’unico programma che lo ha legato a La7 dal 12 novembre 2017 fino a domenica 2 aprile 2023. Sul sito dell’emittente, nella sezione dedicata alla guida TV il programma è (a questo punto erroneamente) ancora posizionato e visibile nella programmazione di domenica 16 aprile con tanto di video promo.