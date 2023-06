Reazione a catena è da poco tornata in onda, confermando i dati di ascolto che già le appartenevano. La trasmissione attualmente condotta da Marco Liorni che sta ottenendo finora una media del 25% di share, bissando il successo dell’Eredità in questo slot, è pronta per nuovi traguardi. Già lo scorso anno questo gioco a premi ha allungato la sua messa in onda non fermandosi all’estate, ma prolungando la sua permanenza televisiva fino all’inizio dell’autunno.

Quest’anno poi è stato deciso un ulteriore allungamento. Reazione a catena infatti andrà in onda fino alle porte dell’inverno, concludendo la sua cavalcata televisiva a fine dicembre. Poi come è ormai noto la trasmissione lascerà spazio ad una nuova edizione dell’Eredità che sarà condotta da Pino Insegno. Il comico e conduttore romano verrà da un autunno al timone del game Il mercante in fiera nell’access di Rai2 e dall’Anno che verrà su Rai1.

Oggi qui siamo in grado di assegnare una nuova coccarda sul petto di Reazione a catena. Il fortunato format conquista anche un paio di prime serate in autunno sempre condotte da Marco Liorni. Saranno due sabati sera in attesa della partenza della nuova edizione di Ballando con le stelle, quest’ultima che è appoggiata su sabato 21 ottobre 2023. Sette giorni dopo l’incontro di calcio Italia-Malta, valevole per le qualificazioni al prossimo Campionato europeo di calcio per nazioni. Aggiungiamo che sabato 16 settembre andranno in onda i Music awards e sette giorni dopo un film.

Un’ulteriore promozione dunque per Reazione a catena. Ma non si tratta della prima volta che questo format andrebbe in prime time. Reazione a catena è già andato in onda in prime time su Rai1, sia in un torneo con i migliori concorrenti, sia con dei vip. E’ accaduto nel 2015 e nel 2016, quando a condurre il programma c’era Amadeus. In questa occasione dovrebbero essere impegnati in gara dei vip.

Appuntamento dunque per le due puntate di prime time di Reazione a catena con Marco Liorni per sabato 30 settembre e sabato 7 ottobre in prime time su Rai1.