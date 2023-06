Si sta immaginando e studiando proprio in questi giorni un’ipotesi per l’access prime time di Rai2. Dopo gli esperimenti non proprio riusciti della passata stagione televisiva. La mente va naturalmente all’Almanacco di Drusilla Foer, non adatto a quell’ora. Ora si vorrebbe fare altro. Per questo si scava nel passato televisivo andando indietro di 17 anni. Era esattamente il 2006 quando su Italia 1 andava in onda Il mercante in fiera. Il game show prendeva le basi dall’omonimo gioco delle carte e andava in onda proprio nell’access prime time di Italia 1. Gioco che era stato già proposto anni prima su Telemontecarlo dal grande Jocelyn.

Il programma andò in onda per due stagioni televisive, con repliche poi nelle estati del 2009,2010 e 2012. Alla conduzione c’era Pino Insegno, che nella prossima stagione tv torna in Rai, come già ampiamente detto e scritto. Proprio la Rai sta pensando di tornare a produrre questo game show e alla guida di questa nuova serie potrebbe esserci proprio Pino Insegno. Il conduttore romano, in attesa di prendere la conduzione dell’Eredità, che tornerà in onda da gennaio 2024, condurrebbe dunque questa nuova edizione del Mercante in fiera. Sappiamo che fino alla fine dell’anno in corso il preserale di Rai1 sarà occupato da Reazione a catena condotto da Marco Liorni.

La Rai starebbe studiando per questa nuova serie la collocazione e si starebbe pensando di mandarlo in onda come traino del Tg2 delle ore 20:30. Il Mercante in fiera dunque andrebbe in onda dalle 19:45 circa e fino alle 20:30 su Rai2, Il programma all’epoca fu prodotto da Magnolia, società ora confluita in Banijay. Il ritorno in Rai dunque per Pino Insegno passerebbe da questo format a lui parecchio familiare.

Sarebbe un modo dunque per Insegno di testare di nuovo questo game e tornare a prendere dimestichezza con i meccanismi di un game show. Tornare poi ad affacciarsi al pubblico Rai, per essere pronto a prendere il timone nel più importante preserale di Rai1 che è l’Eredità da gennaio. Magari dopo che qualche giorno prima abbia augurato il buon anno il 31 dicembre su Rai1. Vedremo dunque se tutto ciò si avvererà, oppure se alla fine della fiera si deciderà di mettere in onda come traino dell’edizione delle 20:30 del Tg2 il consueto telefilm poliziesco. Storico appuntamento questo di quella fascia oraria di Rai2.