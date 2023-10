Sarà una serie piena di celebrità quella che sta per arrivare al Mercante in fiera. L’ormai notissimo game show di Rai2 condotto da Pino Insegno che spopola più sui media che sui televisori degli italiani. Almeno stando allo spazio che gli viene dedicato sul web e sulla carta stampata, rapportato ai per ora bassi risultati di ascolto. Ma c’è grande ottimismo dalle parti di Rai e Banijay rispetto al futuro di questo gioco a premi.

Il mercante in fiera celebrity edition

Un ottimismo legato all’ormai arcinota idea di dare maggior visibilità a questo programma grazie al coinvolgimento di alcuni vip che saranno i protagonisti di una serie di partite di questo programma. Già perchè, come noto, sono in arrivo una serie di puntate di questa trasmissione che vedranno in campo delle celebrità Già vi abbiamo dato conto della presenza di Carlo Conti, insieme alla coppia Gabriele Cirilli-Francesco Paolantoni in una puntata della serie vip del Mercante in fiera.

Vi abbiamo anche detto che poi Pino Insegno renderà la visita a Carlo Conti partecipando alla prossima puntata di Tale e quale show. In quel contesto lo vedremo truccato da Village people insieme a Cirilli e Paolantoni, intonare una delle celebri hit del complesso americano: Y.M.C.A. Oggi siamo in grado di darvi un altro trio di protagonisti di una delle puntate del Mercante in fiera celebrity edition.

Altri tre vip nel programma di Pino Insegno

Si tratta dell’ex velino e concorrente del Grande fratello Pierpaolo Pretelli. Insieme a lui giocheranno l’ex conduttrice di Estate in diretta Roberta Capua e Sophie Codegoni. Al termine di questa serie di puntate vip del Mercante in fiera, si tornerà all’edizione “nip” di questa trasmissione fino alla fine di novembre-inizio dicembre. Periodo questo in cui terminerà la serie di questa trasmissione, le cui puntate, per altro, sarebbero quasi tutte state registrate.

Poi da inizio gennaio per Pino Insegno si apriranno, come noto, le porte del preserale di Rai1 con L’Eredità.