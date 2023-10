Questa sera, venerdì 13 ottobre 2023, andrà in onda su Rai 1, la quarta puntata della tredicesima edizione di Tale e Quale Show, varietà e talent show per vip dedicato alle imitazioni condotto da Carlo Conti, con la partecipazione di Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio nel ruolo di giurati.

Tale e Quale Show 2023, 13 ottobre: anticipazioni

In questa terza puntata, vedremo le imitazioni di Ginevra Lamborghini (Miley Cyrus), Ilaria Mongiovì (Arisa), Pamela Prati (Rosanna Fratello), Jasmine Rotolo (Macy Gray), Maria Teresa Ruta (Heather Parisi), Jo Squillo (Raffaella Carrà), Alex Belli (Stash dei The Kolors), Gaudiano (Al Bano), Lorenzo Licitra (Adam Levine), Scialpi (Boy George), Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni (Modugno, Franco e Ciccio) con un terzo componente che, come vi abbiamo anticipato, sarà Pino Insegno.

La terza puntata, andata in onda la scorsa settimana è stata vinta da Scialpi con l’interpretazione di Domenico Modugno in “Nel blu dipinto di blu”

La classifica generale, invece, vede Lorenzo Licitra al primo posto, Gaudiano in seconda posizione e Ilaria Mongiovì al terzo posto.

Il quarto giudice della quarta puntata, svelato in anteprima da TvBlog, infine, sarà Claudio Lauretta, che sarà presente in studio nei panni di Antonino Cannavacciuolo.

Tale e Quale Show 2023, cast, vip, giuria e coach: chi sono?

I concorrenti della tredicesima edizione, come scritto in precedenza, sono Alex Belli, Lorenzo Licitra, Gaudiano, Scialpi, Francesco Paolantoni/Gabriele Cirilli, Jo Squillo, Ginevra Lamborghini, Ilaria Mongiovì, Pamela Prati, Jasmine Rotolo e Maria Teresa Ruta.

I professionisti che preparano i concorrenti alle esibizioni sono i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e l’actor coach Emanuela Aureli.

Tutte le performance dal vivo saranno accompagnate dagli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Tale e Quale Show 2023, 13 ottobre: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire Tale e Quale Show 2023 in diretta dalle ore 21:25 su Rai 1 e, in streaming, su RaiPlay.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.