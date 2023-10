“Sono indignato per la violenza mediatica e preventiva nei confronti di Pino Insegno e del suo programma. Insegno ha una storia professionale di 40 anni, è un professionista serio, che ha accettato una sfida in una programmazione molto complessa. Voglio dare una notizia: il suo programma non viene chiuso, vari blog amplificano notizie false e questo è inaccettabile. Quindi non è TeleMeloni e Insegno continua la sua attività con Il mercante in fiera“. Così ha tuonato l’AD della Rai Roberto Sergio che conferma Il mercante in fiera e il suo conduttore.

Il mercante in fiera continua

Il game show di Rai2 si trovava di fronte ad un bivio. O il cambio di collocazione o la cancellazione. Alla fine però il bivio è diventato un “trivio” e la soluzione è il tentativo che vi abbiamo raccontato e che vi confermiamo. Quello cioè di arruolare dei vip per dare ossigeno ad un prodotto che è scivolato al di sotto del 2% di share. Onta questa mascherata poi dallo scorporo, pratica questa ormai divenuta molto in voga in tante trasmissioni tv.

Ecco dunque che da settimana prossima Il mercante in fiera avrà come concorrenti dei vip. Cercando così di dare più appeal al programma. Sperando in una crescita degli ascolti. Riusciranno in questo modo a rinvigorire un format che forse ha ormai fatto il suo tempo? La Rai, Banijay e Pino Insegno sperano di si.

In arrivo i vip per aiutare Il mercante in fiera

Intanto ci giungono voci per cui uno dei vip che prenderà parte a queste puntate celebrity del Mercante in fiera sarà Carlo Conti. Si pesca dunque in casa Rai per rinvigorire questo game show, magari in questo modo risparmiando denaro. Per questo si prospetta dunque un gioco di squadra fra i conduttori Rai. Si farà così di necessità virtù con Carlo Conti che andrà da Pino Insegno e con quest’ultimo che andrà poi a far visita a Carlo a Tale e quale show.

Pino Insegno a Tale e quale show

E’ prevista infatti la partecipazione di Pino Insegno alla quinta puntata di Tale e quale show, dove andrà ad aggiungersi alla performance della fantastica coppia Gabriele Cirilli-Francesco Paolantoni. I due comici per altro parteciperanno alla puntata che vedrà giocare al Mercante in fiera Carlo Conti. Registrazione che verrà effettuata nelle prossime ore. Altri personaggi Rai in questo “scambio di ospitate” sono previsti per le prossime puntate di questo gioco a premi.

Basterà questa “idea” per risollevare gli ascolti del Mercante in fiera permettendogli di completare il suo percorso televisivo, la cui fine è prevista per il prossimo mese di novembre? Oppure sarà come trasfondere del sangue ad un paziente a cui non è stata curata l’emorragia? Al giudice inappellabile di nome Auditel la sentenza.