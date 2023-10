Se non funziona il tour promozionale negli altri programmi Rai cosa ti inventi? Fai parlare per la prima volta la Gatta Nera (ieri Lavinia Abate ha emesso dei vocalizzi!). E se non basta ancora? Beh, c’è l’ormai intramontabile trucchetto dello scorporo salva-ascolti. È l’ultimo (in ordine cronologico, chissà se anche in senso assoluto) tentativo che riguarda Il Mercante in fiera, la trasmissione di Rai2 affidata a Pino Insegno sin dalla prima puntata in affanno.

Ieri, martedì 3 ottobre, è stata scorporata la puntata del game in onda nella complicata fascia del preserale. E così dalle 19.50 fino alle 20.10 è andato in onda il segmento intitolato Fuori Due (durato 19 minuti e 35 secondi). A seguire, dopo le anticipazioni del Tg2, è arrivata la manche finale (durata poco meno di 16 minuti) con un solo concorrente al tavolo. Un espediente tecnico non particolarmente originale (anzi, è praticato a tutte le latitudini televisive) mirato ad incrementare il dato Auditel. Il risultato, in realtà, non è stato quello sperato, considerando che la media della puntata di ieri de Il Mercante in fiera è stata dell’1,6% di share, con 301 mila telespettatori. Trattasi del dato peggiore da quando, lunedì 25 settembre, è iniziata la stagione.

Il Mercante in fiera, lo scorporo non funziona

Nel dettaglio, numeri alla mano, il primo ‘nuovo’ segmento de Il Mercante in fiera è stato seguito da appena 225.000 telespettatori per l’1,29% di share. La parte finale – quella che, essendo stata isolata, in teoria avrebbe dovuto contribuire in maniera importante all’incremento del dato totale anche grazie al controtraino del telegiornale, ha fatto registrare 394.000 teste per il 2% di share.

In apertura di puntata Pino Insegno aveva salutato il pubblico presente in studio, ma non solo. Rivolgendosi alla telecamera aveva detto: “Grazie al pubblico a casa senza il quale non saremmo qui!“. Occhio, allora!