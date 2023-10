Nelle stanze della Rai si continua a ragionare sul futuro de Il Mercante in fiera. Il programma condotto da Pino Insegno e in onda dal lunedì al venerdì nel preserale di Rai2 continua a faticare dal punto di vista degli ascolti. L’ultimo dato Auditel a nostra disposizione, quello che fa riferimento alla puntata di venerdì 6 ottobre, non lascia molto spazio alle interpretazioni, nonostante il trucchetto dello scorporo: presentazione di 17 secondi al 3% di share, prima parte (dal titolo Fuori due e dalla durata di 18 minuti) all’1,9% e programma vero e proprio (14 minuti) al 2,3%.

Il mercante in fiera si apre ai concorrenti vip?

Nelle scorse ore il nostro Hit ha raccontato quali sono in questo momento le alternative sul tavolo dei dirigenti Rai: spostamento in altra collocazione o cancellazione. Oggi TvBlog è in grado di anticipare che a Viale Mazzini si sta pensando anche ad un’altra soluzione, da mettere in pratica a strettissimo giro per tentare di ‘salvare’ la produzione. Secondo quanto ci risulta, infatti, l’idea sarebbe quella di aprire Il Mercante in fiera ai personaggi famosi, dando spazio così ai concorrenti vip.

Una trovata inedita per la trasmissione di Pino Insegno, ma già sperimentata da innumerevoli game della tv generalista, compresi i titoli più recenti come I Soliti Ignoti, Caduta libera, Affari tuoi, Chi vuol essere milionario e Avanti un altro.

La novità, alla quale gli autori de Il mercante in fiera starebbero lavorando da qualche ora, aiuterà Pino Insegno a raddrizzare la rotta e a dare una svolta ad una complicata (lo slot del preserale di Rai2!) avventura professionale che rischia di trasformarsi in una débâcle? Oppure anche questo tentativo si dimostrerà vano dati Auditel alla mano? La risposta arriverà nei prossimi giorni. Ricordiamo che, a prescindere dal destino de Il Mercante in fiera, Pino Insegno sarà alla guida della nuova edizione de L’Eredità, a partire da gennaio 2024, su Rai1.