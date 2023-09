“A Viale Mazzini c’è un problema”, dicono. “Quale dei tanti?” Risponde qualcuno particolarmente malizioso. La risposta, in questo caso, è: “Pino Insegno“. Gli ascolti bassi fatti registrare da Il Mercante in fiera nella prima settimana di messa in onda (domani scopriremo quelli della puntata odierna, ma fin qui la media è stata del 2.4% di share, 439.000 mila telespettatori) mettono a rischio la permanenza nel palinsesto di Rai2 del quiz che è stato bocciato dalla maggior parte della critica televisiva (qui la recensione di TvBlog). La situazione andrà monitorata più a lungo termine, così da dare modo alla trasmissione di poter crescere in termini di dati Auditel.

Le tappe del Pino Insegno

Intanto, la Rai fa quel che può e, legittimamente, distribuisce un po’ di Pino Insegno negli altri programmi per promuovere Il mercante in fiera. E così, il conduttore e doppiatore romano da qualche giorno è in tour nelle trasmissioni della tv pubblica, da Domenica In (domenica scorsa su Rai1) a La vita in diretta (lunedì 25 su Rai1), da I Fatti Vostri (mercoledì 27 su Rai2) a La volta buona (giovedì 28 su Rai1) fino a BellaMa’ (oggi, venerdì 29 su Rai2).

“Sto male”, la confessione di Insegno

A proposito dell’intervista rilasciata a Pierluigi Diaco, va segnalato un passaggio particolarmente forte che riguarda l’accoglienza della stampa nei confronti del quiz che conduce tutte le sere su Rai2: “Come sto? Sto male! Le critiche non sono logiche, non sono mirate, fanno male. Aspettano che il programma vada male (…) Rai2 in certi orari deve essere scoperta dal pubblico. Arrivare al 3-4% di share nello slot del preserale è una grande fatica, un giornalista dovrebbe dirlo. E invece dicono: “Hai visto, sei raccomandato! 43 anni che faccio questo mestiere!”

Pino Insegno nega il flop: le dichiarazioni

Dopo la prima puntata de Il Mercante in fiera, Pino Insegno, parlando con l’Adnkronos, aveva negato problematiche legate agli ascolti: