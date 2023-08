Il toto Ballando con le stelle sta infiammando il web, del resto l’estate è il tempo delle speranze e delle illusioni. Quindi al calciomercato che ogni giorno propone un affare che magari non si farà mai, si aggiunge il telemercato, che poi è quello che interessa a chi come noi si occupa di tv. Gli scenari tra reti sono abbastanza chiari, con le migrazioni di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto annessa sul Nove e Gramellini a La7, con la Berlinguer a Rete 4. A cui si aggiungono le uscite di scena in chiave Mediaset di Barbara D’Urso, Teo Mammucari e Belen Rodrgiuez, più opinionisti vari.

Le novità di Ballando con le stelle

In queste ore l’attenzione dei media e dei divoratori di tv è tutta sul nuovo cast e la giuria di Ballando con le Stelle. Tema molto cliccato di questi tempi e cosi come avviene nel calciomercato cominciano a muoversi le pedine. In questo fantasmagorico girotondo, spesso gli agenti usano giornalisti e blogger di riferimento per dare le notizie che gli interessano. La concorrenza poi fa ovviamente le sue mosse in un gioco a metà fra il poker e gli scacchi. Tutto questo circo però deve poi fare i conti con la realtà. E come si sa i contratti in Rai si firmano a ridosso della messa in onda, se non addirittura in corso d’opera. Ballando con le stelle, come è noto, partirà ad ottobre. Noi di TvBlog siamo in grado di dirvi chi è realmente in ballo, nel verso senso della parola.

Le certezze del cast

L’indiscrezione su Teo Mammucari ci risulta vera, ma niente giuria, di cui scriveremo dopo. Teo sarà un concorrente. Dopo aver incrociato la sua strada con Milly al Cantante Mascherato, vincendo la prima edizione nei panni del coniglio. All’epoca scatenò anche la curiosità di Fiorello che indossò quella maschera al Festival del 2019, Teo ha ceduto alla corte di Milly Carlucci che lo ha sempre stimato e lo avrebbe voluto in giuria anche nelle altre edizioni dello show in maschera.

Simona Ventura e Giovanni Terzi

Disco verde anche per Simona Ventura, che però non sarà da sola. Accanto a lei, oltre alla collega di Citofonare Rai2 Paola Perego, di cui vi avevamo già dato conto, ci sarà una terza figura. Ebbene si, il triangolo no, non l’avevo considerato, diceva Renato Zero. A Ballando con le stelle, salvo colpi di scena ci sarà anche il compagno di Simona, Giovanni Terzi. Questa è la succosa anticipazione di TvBlog di oggi sul cast di Ballando con le stelle 2023.

Non è ancora chiaro se balleranno insieme formando un tutt’uno o formeranno due coppie distinte. Certo è che conoscendo la sensualità di ballerini e ballerine “il dramma della gelosia” potrebbe scatenarsi facilmente. Fin qui le certezze poi ci sono i centinaia di provini che Milly e il suo gruppo hanno effettuato senza sosta. Tutti personaggi che potrebbero esserci o meno, ma che sono oggetto di valutazione o che devono dare una risposta, l’elenco è davvero lungo. Siete pronti? Partiamo allora.

L’esercito dei provinati

Wanda Nara, Antonio Caprarica, Bruno Barbieri, Damiano Carrara, Bobby Solo, Leo Gassmann, Francesca Barra, Michele Placido, Antonio Mezzancella, Francesca Alotta, Maurizio Micheli. Ancora Edwige Fenech, Rosanna Lambertucci, Dan Peterson, Sonia Bruganelli, Nino D’Angelo, Massimiliano Caiazzo e Serena De Ferrari di Mare fuori. Poi Massimiliano Ossini, la Signora Coriandoli alias Maurizio Ferrini, Marcell Jacobs, Nicole Daza e Fabio Cannavaro. A questi si aggiungono tanti altri nomi meno noti ed altri che forse sono stati solo sognati, o messi in giro dagli agenti di cui sopra.

La giuria

Quanto alla giuria, pare ci sia in atto un vero e proprio assalto di auto candidature e caldeggiamenti vari, ma la posizione di Milly è chiara. Squadra che vince non si cambia. Niente per esempio Sonia Bruganelli, che però è stata invitata come concorrente, Chi vivrà vedrà! O meglio VedRAI, vedRAI che niente cambierà. Parafrasando una bella, romantica ed indimenticabile canzone del grande Luigi Tenco.