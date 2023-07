Mentre è in corso il recruiting del cast di concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle, fervono anche le voci e le indiscrezioni riguardanti la sua giuria. Gli elementi inamovibili sono Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Questi quattro giurati non si toccano. Selvaggia Lucarelli invece è ancora in bilico. Se Milly Carlucci è convinta della sua permanenza, la Rai e la squadra di Ballando non è della stessa opinione. E’ di poche ore fa l’indiscrezione di Dagospia circa una sua possibile sostituzione con Sonia Bruganelli.

La giuria fra Lucarelli e Bruganelli

Il comportamento della Lucarelli nelle ultime edizioni del programma, segnatamente nell’ultima, ha fatto storcere il naso a più di un elemento del gruppo che confeziona lo show di Rai1. I vertici, anzi i verticissimi Rai avrebbero quindi proposto il nome della Bruganelli alla Carlucci per la giuria, che però pare non ne voglia sapere. Per lei resta la Lucarelli e casomai l’ex opinionista del Grande fratello, se vuole, sarebbe benvenuta come concorrente.

A settembre quindi si deciderà definitivamente. Ma come sempre accade, l’avrà vinta la Carlucci, che è direttore artistico del programma, la Lucarelli resterà. Quindi giuria verso la conferma. Sul cast invece fioccano le indiscrezioni. Abbiamo parlato recentemente da queste colonne della presenza nel cast di Teo Mammucari, che però, se sarà, secondo gli ultimi sviluppi, farà parte dei concorrenti del programma e non siederà in giuria.

Perego-Ventura, da Citofonare Rai2 a Ballando con le stelle

Oggi però TvBlog aggiunge una ghiotta anticipazione rispetto al cast di concorrenti. Si profila infatti all’orizzonte ottobrino di Rai1 una accoppiata davvero clamorosa. Nel cast di Ballando con le stelle potrebbero arrivare in gara le due regine del mezzogiorno di Rai2. Parliamo naturalmente di Simona Ventura (nome spifferato singolarmente da Dagospia) e Paola Perego direttamente da Citofonare Rai2. Come novelle Thelma e Louise del ballo, potrebbero calcare le tavole del palco dell’auditorium del foro italico in Roma su Rai1.

Sarebbe davvero un colpaccio per Milly Carlucci qualora la trattativa si chiudesse con esito positivo. Vedremo. Intanto l’appuntamento con l’edizione 2023 di Ballando con le stelle resta fissato da ottobre nel prime time del sabato sera di Rai1.