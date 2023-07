Parole, parole, parole, tante parole, come direbbero Mina e Alberto Lupo. Poi però prevale il ragionamento e tutte le tessere del puzzle tornano in ordine. Il Grande fratello è un elemento irrinunciabile per il palinsesto di Canale 5. Lo abbiamo detto mille volte da queste colonne. Un programma che copre due prime (e seconde) serate di Canale 5 a settimana, con uno share del 20%. In una rete in cui fiction e film faticano spesso ad arrivare a 15%. La rete ammiraglia Mediaset quindi vive in prime time d’intrattenimento.

La forza

Certo, c’è intrattenimento ed intrattenimento. Quello seriale che fa ascolti e assicura inserzionisti, anche grazie ai target che riesce ad acchiappare. Oltre al Grande fratello ed in misura minore all’Isola dei famosi, il pensiero va naturalmente al sabato sera appaltato a Maria De Filippi. Tu si que vales, C’è posta per te ed Amici, sono diventati ormai un format unico. Fra divertimento, sentimento e talento, i tre programmi di Fascino hanno saputo creare un appuntamento orizzontale il sabato sera che copre tutta la stagione tv. Ovviamente con un pubblico trasversale che sceglie quei programmi, con il filo rosso chiamato MDF.

In questo quadro si sono inserite le volontà dell’editore di Mediaset, di far confluire programmi come il Grande fratello, di cui vi abbiamo dato le ultime news sulla partenza, in un alveo più moderato. Scevro cioè di alcuni elementi che lo facevano scivolare spesso verso un percorso poco elegante. Già si vedono i primi bagliori di questa nuova linea editoriale sposata, agevolata e condivisa dal conduttore del programma Alfonso Signorini. Le decisioni di avere Cesara Buonamici opinionista unica e di fare a meno di Giulia Salemi vanno proprio verso questa direzione. La voglia è quella di chiamare nel programma meno gente col telefonino sempre in mano e più gente che vive la vita reale.

Il cast del Grande Fratello 2023

Il nuovo cast, che sarà formato da una decina di vip, più una decina di nip, ne sarà la fotografia. Per quel che riguarda i nip, per esempio, si dice che saranno persone che vivono la vita di tutti i giorni come la maggior parte degli italiani. Quelli cioè che si alzano alle cinque del mattino per andare a lavorare, magari facendo chilometri di strada in macchina, in treno ed in pullman. Gente i cui social servono a fine giornata solo per rilassarsi un po’, ma che non vive per quello.

Il mantra dunque del nuovo Grande fratello è via i condannati col telefonino in mano. Spazio alla gente comune. Alla gente del fare. Già qualcuno dice che i nip, come personalità, si mangerà i vip. In questo quadro del nuovo Grande fratello, che non per niente perde nel titolo la parola “vip” per tornare alle origini, Piersilvio Berlusconi ha deciso di scommettere ancora. Sarebbe stato infatti rinnovato il contratto con Endemol/Banijay.

Il rinnovo

Il Grande fratello dunque resterà ancora fino al 2026 una realtà di Canale 5. Il format Endemol, va detto, ha molto mercato in Italia e ci metterebbe due minuti a trovare un altro broadcaster a comprarselo. Piersilvio Berlusconi però ha deciso, intelligentemente per il discorso di cui sopra, di scommetterci ancora. Ora non resta che vedere alla prova dei fatti (ascolti) il nuovo corso del Grande fratello, da settembre con Alfonso Signorini e Cesara Buonamici su Canale 5.