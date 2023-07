Correva l’anno 2000 quando Giorgio Gori e Marco Bassetti si recarono in Sardegna per proporre a Daria Bignardi la conduzione del Grande fratello. Stava infatti per sbarcare anche in Italia il celebre reality show che già impazzava all’estero. Come sappiamo, dopo una prima puntata diciamo interlocutoria, battuta per soffio dalla Fantastica italiana su Rai1 di Mara Venier e Massimo Lopez, il programma decollò.

Fu un successo clamoroso, per un programma che ha sostanzialmente cambiato la televisione italiana. Avevano visto giusto Gori e Bassetti, due geni della tv, a lanciarlo su Canale 5. La finale di quell’edizione fece un ascolto da record: 16.019.000 telespettatori ed il 59.97% di share. Le leggende narrano che per quella prima conduzione del Gf qualcuno pensò anche a Cesara Buonamici, cosa che poi non si concretizzò.

Chissà, magari con il tempo il nome della Buonamici, all’epoca già vedette del Tg5, sarà ancora apparso sui tavoli del Grande fratello. Di certo l’anno dopo, con quel successo, non poteva che essere ancora la Bignardi a condurre il programma, poi passato nelle mani di Barbara D’Urso, Alessia Marcuzzi, fino all’attuale padrone di casa Alfonso Signorini. Ora secondo nostre verifiche è giunto il momento per Cesara Buonamici di entrare per davvero nella macchina del Grande fratello. Ma non come conduttrice stavolta. A convincerla è stato Alfonso Signorini. I due per altro sono già stati protagonisti di alcuni divertenti siparietti, proprio nel corso del Tg5, quando viene fatto il consueto lancio della puntata serale dello show targato Endemol.

Dunque, come spifferato da Dagospia, Cesara Buonamici sarà opinionista del Grande fratello (titolo senza “vip” ne numero) e sarà pure opinionista unica, come scritto correttamente dal blog di Davide Maggio. Per altro, questo lo possiamo aggiungere noi di TvBlog, oltre a Orietta Berti e Sonia Bruganelli, un altro volto della scorsa edizione del Gf vip non farà più parte del cast fisso del varietà. Non sarà infatti più presente al Grande fratello nel suo ruolo di inviata nel mondo social Giulia Salemi. Discussioni in corso su chi prenderà il suo posto in quel ruolo.

Tornando al ruolo di opinionisti, pare che ai vertici Mediaset sarebbe piaciuta una coppia formata da Katia Ricciarelli e Paola Barale. Poi invece è prevalsa la linea che ha portato Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista unica. La scelta che denota l’esigenza di dare un certo “aplomb” al programma, cosa che all’editore pare interessare di più degli ascolti, su cui poi dovrà fare comunque i conti. I conti nel senso letterale del termine, essendo la sua una tv commerciale. Ora non resta che attendere le indiscrezioni che riguardano il cast dello show, per ora, almeno nella sua ufficialità, rigorosamente top secret. Il tutto senza più l’ossessione di dover reclutare “vip”, infatti la parola è sparita pure dal titolo del varietà, che torna ad essere solo Grande fratello. Come quell’ormai lontano ed indimenticabile settembre del 2000.