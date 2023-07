A metà settembre prenderà il via il Grande Fratello Vip 8, anche se sarebbe più corretto chiamarlo Grande Fratello Mix, come ha scritto su Twitter il giornalista Giuseppe Candela. Nella prossima edizione ci saranno personaggi famosi e gente comune. E sul fronte opinionisti, Katia Ricciarelli sarebbe in pole position per sostituire Orietta Berti.

A darne notizia è sempre il collega Candela, che scrive:

VOICE TURN OVER! CAPITOLO OPINIONISTI GRANDE FRATELLO MIX FUORI ORIETTA BERTI (DIREZIONE IO CANTO), IN POLE POSITION PER QUELLA POLTRONA UNA EX CONCORRENTE: KATIA RICCIARELLI! MA DAVVERO NON C’ERA DI MEGLIO? #ANTEPRIMATWITTER#GFVIP

Sappiamo da tempo che non vedremo alla corte di Alfonso Signorini la cantante Orietta Berti e la produttrice Sonia Bruganelli. Su TvBlog vi avevamo riferito che al posto di una delle due sarebbe potuto arrivare Emanuele Filiberto di Savoia.

Per quanto riguarda il reality, Signorini ha annunciato che si tratterà di un’edizione più snella che vedrà la partecipazione di un numero di concorrenti minore rispetto al passato. Quelle scorse partivano a settembre per trascinarsi fino ad aprile, peraltro con buoni esiti di share, ma l’editore Pier Silvio Berlusconi ha deciso di dare una stretta al programma dopo le accuse di volgarità.

Katia Ricciarelli, soprano di fama mondiale, ha esordito nel mondo dei reality show con La Fattoria nel 2006. Lo stesso anno è opinionista all’Isola dei Famosi, mentre nella stagione 2021-2022 partecipa come concorrente al Grande Fratello Vip 6.

La sua partecipazione in quest’ultimo caso si rivela controversa: su di lei piovono accuse di omofobia, razzismo e abilismo. Nel riferirsi a Biagio D’Anelli domanda al suo interlocutore: “Ma è normale o gay?”. A far discutere anche una frase all’indirizzo di Lulù Selassie: “Vai a scuola tu. Al tuo Paese vai a scuola, che forse non ti hanno insegnato niente”. Non sono mancate gli scontri con Manuel Bortuzzo. La cantante lirica in una circostanza ha accusato l’atleta di non chiudere bene la porta: “Mamma mia, che poi onestamente, ce la fa anche a chiuderla come la apre”, probabilmente non accorgendosi che la porta possedeva uno scivolino di metallo che non metteva Bortuzzo nelle condizioni di arrivare alla maniglia.

Katia Ricciarelli sembra quindi in pole position per prendere il posto di Orietta Berti al Grande Fratello Vip 8, ma la sua reputazione social non è ai massimi livelli.