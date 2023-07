Era già il programma apri pista della stagione dell’intrattenimento di Canale 5, ma ora lo sarà ancora di più. Il Grande fratello anticipa la sua partenza di una settimana. Rispetto alla data originaria del 18 settembre, il programma condotto da Alfonso Signorini anticipa il suo kick off a lunedì 11 settembre.

Quando inizia il Grande fratello 2023?

Mediaset dunque dopo aver pregato la produzione del programma di anticiparne la partenza, ha ottenuto alla fine della fiera una risposta positiva. Il reality show di Canale 5, realizzato con la collaborazione di Endemol Shine Italy, quindi presenterà le sue molte novità già da lunedì 11 settembre 2023, in prima serata, naturalmente su Canale 5.

Diciamo tante novità perchè oltre ad un cast ibrido, fatto di nip e vip, avrà anche una opinionista nuova di zecca nella persona di Cesara Buonamici. Le novità non si fermano qui, infatti la conduttrice del Tg5 sarà anche opinionista unica del programma. Come ai tempi in cui lo era proprio Alfonso Signorini. Cambio in vista anche per il volto che si occuperà del monitoraggio dell’area social del programma. Via infatti come anticipato da queste colonne Giulia Salemi. Che quindi non farà più parte del cast del varietà di Canale 5.

Una partenza anticipata che servirà anche a permettere prima al programma di carburare da subito con la presentazione dei concorrenti in gara. Momento questo un po’ difficile in termini di ascolto delle prime puntate. Anzi, a questo proposito possiamo anche anticiparvi che tutti i concorrenti, una decina di nip e una decina di vip, verranno presentati alla prima puntata.

Questo appunto per farli entrare da subito nel nuovo meccanismo del programma e farli conoscere prima al pubblico televisivo. Appuntamento dunque per la prima puntata del Grande fratello, con Alfonso Signorini e Cesara Buonamici, da lunedì 11 settembre 2023 in prima serata su Canale 5.