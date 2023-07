Tra gli interrogativi televisivi al momento senza risposta c’è il seguente: cosa farà Teo Mammuccari nella prossima stagione tv? Il conduttore non sarà presente nella giuria di Tu sì que vales su Canale 5 (al suo posto Luciana Littizzetto) né sarà alla guida de Le Iene su Italia 1, il cui comando è stato affidato a Veronica Gentili.

Teo Mammuccari e Milly Carlucci, contatti in corso

Stando a quanto risulta a TvBlog, nei giorni scorsi ci sarebbero stati contatti tra il popolare conduttore romano e il gruppo che lavora con Milly Carlucci alla trasmissione del sabato sera di Rai1. In base alle indiscrezioni in nostro possesso, sarebbe in corso una trattativa che, in caso di esito fortunato, porterebbe Teo Mammuccari a Ballando con le stelle non come concorrente bensì con altro ruolo, probabilmente all’interno della giuria la cui composizione ufficialmente non è stata ancora confermata.

Dunque, Teo Mammuccari potrebbe finire per essere parte integrante del titolo che da anni compete con Tu sì que vales, del quale è stato protagonista sin dall’edizione numero quattro andata in onda nel 2016.

Al momento, sempre in base a quanto risulta a TvBlog, nessun contratto sarebbe stato firmato e quindi la presenza di Teo Mammuccari a Ballando con le stelle è da considerare una ipotesi. Le parti dovrebbero tornare a parlarsi nei prossimi giorni e soltanto in quel momento si capirà se l’accordo sarà raggiunto.

Teo Mammuccari, da Maria a Milly: un destino comune a molti

Non è la prima volta che Milly Carlucci e Maria De Filippi si scambiano ‘cortesie’. La prima nel 2021 arruolò Arisa dopo che questa era stata coach di Amici (poi vi è tornata e ora, come anticipato mesi fa da TvBlog, è destinata ad un nuovo addio), la seconda ha ingaggiato Raimondo Todaro che per anni è stato iconico maestro di Ballando con le stelle (ma l’elenco degli intrecci è lungo assai, da Natalia Titova a Umberto Gaudino).

Ricordiamo che Mammuccari ha già lavorato con la Carlucci, prendendo parte alla prima edizione de Il Cantante Mascherato nel 2020. Nascosto nel Coniglio, vinse.