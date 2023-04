Mancano poco più di due settimane alla conclusione della 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Mentre in queste ore all’interno della scuola, come anticipato dal sito Dagospia, ci sono da gestire i due casi di positività al Covid – lo avrebbero contratto due allievi – che potrebbero mettere a rischio la registrazione e quindi la messa in onda della semifinale (non della puntata di stasera, registrata giovedì e quindi assolutamente non in discussione) attualmente prevista per sabato 6 maggio (per il momento, comunque, è confermata), TvBlog ha raccolto alcune voci che riguardano il futuro del talent show di Canale 5.

Stando a quanto ci risulta, sarebbero in uscita almeno due professori su sei. Si tratterebbe, in primis, di Raimondo Todaro, che quasi sicuramente non verrà riconfermato. E chissà che su questa decisione nei confronti dell’ex fedelissimo di Milly Carlucci non pesi la accesa discussione avvenuta in occasione della registrazione del quarto serale in studio con Maria De Filippi (è stata tagliata in fase di montaggio, quindi il pubblico da casa non l’ha mai vista). Nell’edizione numero 23 di Amici, inoltre, potrebbe non esserci Arisa. In questo caso, però, non si tratterebbe di una rottura con la padrona di casa, bensì di una precisa volontà della cantante che preferirebbe tornare a concentrarsi sulla sua carriera da interprete (tenterà di prendere parte a Sanremo 2024, dopo la cocente delusione dei mesi scorsi).

Intanto, sarebbe praticamente certo che nel corso della diretta della finale, in onda su Canale 5 domenica 14 maggio (e non sabato 13, per evitare la concorrenza dell’Eurovision Song Contest su Rai1), Arisa presenti in anteprima il suo nuovo singolo. Un brano struggente che sarebbe stato ispirato dalla storia d’amore vissuta (e poi finita) con Vito Coppola, l’affascinante ballerino con il quale ha fatto coppia – vincendo la gara – a Ballando con le stelle 2021.