Stasera, giorno della vigilia di Pasqua, è andato in onda il quarto serale di Amici 22. Gli avvenimenti, tranne il nome dell’allievo eliminato, erano già noti grazie alle consuete anticipazioni pubblicate da Amici News e Super Guida TV, rilanciate abitualmente anche da noi di TvBlog. Com’è già noto, il serale viene registrato due giorni prima della messa in onda.

Stando alle anticipazioni, appunto, durante la registrazione del quarto serale, si è consumata una discussione che ha visto Raimondo Todaro protagonista che si è confrontato in modo acceso con il giudice Michele Bravi, con il suo collega Rudy Zerbi e anche con la conduttrice Maria De Filippi.

La discussione in questione, però, è stata tagliata dal montaggio finale visto che nulla di tutto ciò è andato in onda.

Proviamo a fare un po’ d’ordine.

Ciò che avrebbe infastidito Raimondo Todaro è avvenuto al termine della seconda manche che ha visto protagoniste le squadre di Zerbi-Celentano e Cuccarini-Emanuel Lo. Zerbi e la Celentano, vincitori della partita, hanno mandato al ballottaggio la ballerina Maddalena e Angelina, tra le favorite alla vittoria finale, un’evidente strategia per sfavorire la ballerina, non molto simpatica alla Celentano.

Al termine del ballottaggio tra Maddalena e Angelina, i tre giudici, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, sono stati chiamati a prendere un’ulteriore decisione perché, al termine del primo voto, le due allieve erano a parità di punteggio. La scelta finale è stata quella di salvare Maddalena e mandare Angelina al ballottaggio con la seguente motivazione svelata da Bravi:

Dovendo sciogliere una parità, ci siamo accordati su una linea di voto. Il ballottaggio è un momento di rischio ma è anche un momento per dimostrare il proprio talento. Dobbiamo considerare tanti elementi. Come artisti, è più importante rischiare ed esibirsi piuttosto che stare tranquilli e non esibirsi mai. Abbiamo avuto un’idea, anche basandoci sul numero di cantanti e ballerini presenti nelle squadre che abbiamo davanti.