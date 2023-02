Arisa, durante lo speciale di Amici 22, andato in onda oggi pomeriggio su Canale 5, si è lasciata andare ad un momento di sconforto, trattenendo a stento le lacrime.

Tutto è nato da un’innocente richiesta di Maria De Filippi che, dopo aver assistito ad una gara di improvvisazione di canto in Let it be dei Beatles, si è rivolta alla cantante lucana e insegnante di canto di quest’edizione, chiedendole di esibirsi, con la stessa canzone, insieme a due allieve attualmente presenti nella scuola, Angelina e Federica.

In un primo momento, Arisa era apparsa intenzionata a dire di no, promettendo alla conduttrice di esibirsi nel prossimo speciale. Convinta dai ragazzi presenti in studio e da Rudy Zerbi, Arisa, alla fine, ha ceduto, esibendosi, appunto, con Let it be.

Maria De Filippi, però, ha notato che, durante l’esibizione, Arisa ha lasciato molto spazio ad Angelina e Federica, defilandosi un po’.

A quel punto Arisa, con difficoltà nel trovare le parole giuste, ha voluto condividere un momento di scoraggiamento, sia dal punto di vista privato che professionale, ammettendo di sentirsi inadeguata e di vivere un momento non particolarmente appagante della sua carriera:

Io mi sento, a volte… Sto capendo… Mi sento a volte sopravvalutata. Non voglio fare la solita roba in televisione, spero che la taglierete. Io, a volte, mi sento proprio una m*rda… Non lo sono perché nessuno, in realtà, lo è ma, a volte, non mi sento all’altezza. A volte, è anche la fortuna. Uno non deve essere, diciamo… Uno può anche avere fortuna e basta.

Dopo aver detto ciò, Arisa ha ceduto alle lacrime ed è stata consolata dai suoi colleghi, Zerbi e Lorella Cuccarini.

Arisa, inoltre, ha ammesso di sentirsi avvilita per non essere stata scelta da Amadeus nelle ultime due edizioni del Festival di Sanremo e, probabilmente, la concomitanza con la settimana del Festival ha risvegliato in lei alcune sensazioni negative (per la cronaca, Arisa si è comunque esibita in quest’edizione di Sanremo, accompagnando Gianluca Grignani durante la serata dedicata alle cover):

Dopo un po’ non ti senti più così forte, non ti senti all’altezza. Preferisci lasciare spazio a ragazzi che hanno il fuoco dentro e questa bellezza in tutto quello che fanno. Si passa di moda. In Italia, si invecchia prima. La carriera è fatta di alti e bassi? Mi avete beccato in un momento che sono bassa! Sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo.

Maria De Filippi è apparsa colpita dal discorso di Arisa (“Sbagli a parlare così. Il talento non è questione di moda”). Rudy Zerbi l’ha consolata, dichiarando giustamente che la carriera di un artista musicale non dipende solo da Sanremo:

Ma se uno non va a Sanremo, non esiste come artista? Tutti quello che vengono qui, ti dicono che sei un punto di riferimento. E ti stai preoccupando se uno non ti prende a Sanremo! Ma ‘sti caz*i, tu sei Arisa e lo sarai sempre! E che caz*o!

La cantante, inizialmente, ha chiesto che questa parte di puntata venisse tolta dal montaggio finale ma, successivamente, ha cambiato idea.