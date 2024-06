La finale di Champions League 2023-2024, Borussia Dortmund-Real Madrid, andrà in onda in chiaro su Canale 5, sabato 1 giugno, in prima serata.

È arrivato il giorno della finale della più importante competizione continentale per club, la UEFA Champions League. A contendersi l’iconica “coppa con le orecchie” saranno il Borussia Dortmund, sorpresa di quest’edizione, e il Real Madrid di Carlo Ancelotti, pronto a giocare la sua sesta finale e a migliorare il suo record personale di Champions League vinte (due con il Milan e due con il Real).

La partita avrà inizio alle ore 21 e si giocherà nel leggendario stadio di Wembley, a Londra.

Il Borussia Dortmund, che nel suo palmares ha già una Champions League vinta nel 1997 contro la Juventus, giocherà la sua terza finale dopo aver eliminato PSV, Atletico Madrid e il più quotato PSG nella fase ad eliminazione diretta.

Il Real Madrid, invece, stasera può portarsi a casa la sua quindicesima Champions League. La finale che giocherà stasera sarà la diciottesima della sua storia. Nella fase ad eliminazione diretta, il Real ha avuto la meglio sul Lipsia, sui detentori del trofeo, il Manchester City, e sul Bayern Monaco.

Da questa finale, inoltre, uscirà fuori la squadra che affronterà l’Atalanta, vincitrice della UEFA Europa League, nella prossima Supercoppa Europea.

Di seguito, trovate tutti i dettagli su come seguire la finale in diretta televisiva.

Borussia Dortmund-Real Madrid: dove vederla

Borussia Dortmund-Real Madrid in chiaro su Canale 5

La finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid andrà in onda in esclusiva in chiaro su Canale 5, a partire dalle ore 21. La partita sarà visibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.

La telecronaca sarà a cura di Massimo Callegari, con il commento tecnico di Massimo Paganin. Gli inviati, invece, saranno Francesca Benvenuti, Carlo Landoni e Alessio Conti.

Il pre-partita avrà inizio alle ore 20 e sarà trasmesso su Mediaset Infinity. Lo studio sarà condotto da Benedetta Radaelli, con ospiti Christian Panucci, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari.

Il post-partita, invece, andrà in onda su Canale 5 e sarà condotto da Alberto Brandi, con gli stessi ospiti del pre-partita.

Pre e post-partita e il match saranno visibili in live streaming anche sul sito ufficiale di SportMediaset.

Borussia Dortmund-Real Madrid su Sky Sport

Borussia Dortmund-Real Madrid sarà visibile anche su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, sempre a partire dalle ore 21. La telecronaca sarà a cura di Federico Zancan, con il commento tecnico di Luca Marchegiani, mentre a bordocampo, ci saranno Gianluca Di Marzio e Giorgia Cenni.

Il pre e il post-partita, Studio Champions League, condotto da Federica Masolin, con Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Paolo Di Canio e Mario Giunta e con Fabio Capello, Alessandro Del Piero ed Esteban Cambiasso in collegamento da Londra, invece, andranno rispettivamente in onda alle ore 19:30 e al termine della partita.