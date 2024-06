Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di domenica 2 giugno 2024, alle 14:45. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love del 2 giugno 2024: Tarik a un bivio

La minaccia di Zeynep

Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) minaccia Emir di scoprire tutta la verità sul suo matrimonio di facciata con Nihan e sui segreti di famiglia. Vildan (Neşe Baykent), rimasta a casa da sola, approfitta per indagare sul passato di Zeynep.

Nihan vuole che Kemal sia felice

Nihan chiede ad Asu (Melissa Aslı Pamuk) di rendere felice Kemal, cosa che lei non è riuscita a fare a causa delle sue scelte passate. Nel frattempo, Efsane mette in guardia Nihan rivelandole che Zeynep sta indagando sul suo matrimonio con Emir, facendo molte domande alle domestiche di casa Sezin.

Tarik confessa tutto?

Tarik (Rüzgar Aksoy) confessa a Kemal di essere stato lui a uccidere Karen, seppur per errore, così Kemal decide di denunciarlo alla polizia. Dopodiché, si reca a casa dei genitori (accompagnato da un paio di agenti) per convincere il fratello ad andare insieme al Commissariato a costituirsi, e vuota il sacco con Fehime (Zeyno Eracar) e Huseyin (Orhan Güner), raccontando loro dell’omicidio commesso, involontariamente, da Tarik. Ma i coniugi Soydere si rifiutano di credere alla versione di Kemal.

Tarik nega di essere colpevole e chiede aiuto a Emir, poi si trova in una centrale di polizia per essere interrogato in merito all’omicidio di Karen. Tutta la famiglia è molto preoccupata e si precipita sul luogo. Accorsa per sostenere il fratello, Zeynep rivede i genitori per la prima volta dopo tanto tempo ma, mentre sua madre Fehime abbraccia la figlia, Huseyin la ignora imperterrito. Anche Emir si precipita alla centrale di polizia, per accompagnare la moglie e per far sapere a tutti che intende assicurare a Tarik l’adeguata assistenza legale.

Kemal è convinto della colpevolezza del fratello, perciò ritiene di aver preso la decisione più giusta, anche se difficile, ma i suoi genitori non la pensano come lui e neanche Zeynep sembra convinta. Solo Asu sostiene l’amato incondizionatamente. Per vendicarsi delle sofferenze causate alla sua famiglia, Kemal indaga sulla famiglia di Emir alla ricerca di un punto debole dell’uomo.

