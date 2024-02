Domenica 25 febbraio 2024 andrà in onda, in diretta dagli studi Frizzi in Roma, una nuova puntata di Domenica in, lo storico contenitore della domenica pomeriggio di Rai1 diretto e condotto da Mara Venier. Dopo qualche giorno di assoluto relax famigliare, la conduttrice e direttrice artistica del programma torna a tuffarsi nel suo impegno domenicale con un nuovo carico di ospiti e temi per tenere compagnia al suo affezionato pubblico.

Sylvie Vartan da l’addio alle scene da Mara Venier

Il pezzo forte della puntata di domenica sarà l’arrivo a Domenica in di Sylvie Vartan, da oltre 10 anni lontana dall’Italia. La cantante e soubrette famosa nel nostro paese per aver partecipato ad alcuni dei programmi d’intrattenimento più celebri della nostra televisione, annuncerà al pubblico della tv da Mara Venier, nel corso di una lunga intervista, la sua decisione di dare l’addio alle scene.

I concerti d’addio alle scene di Sylvie Vartan a novembre a Parigi

L’addio alle scene verrà celebrato il prossimo mese di novembre con tutta una serie di concerti che Sylvie Vartan terrà a Parigi. Un appuntamento imperdibile per i tanti fans della cantante francese di origine armena. Ma facciamo ora un veloce excursus nella carriera di Sylvie. Incomincia ad incidere dischi negli anni sessanta e diventa celebre partecipando ad una tournée insieme a Gilbert Becaud. Poi arrivano anche partecipazioni a film, insieme ad una attività parallela di modella e tour musicali insieme al marito Johnny Hallyday.

La carriera di Sylvie Vartan e i tempi da showgirl della nostra Tv

Arriva poi lo sbarco, sempre negli anni sessanta, nel nostro paese, traducendo in italiano alcuni suoi successi francesi. citiamo “Come un ragazzo“. Arriva poi la televisione con Canzonissima, Punto e basta con Gino Bramieri, fino alla conduzione di un one woman show tutto suo dal titolo Incontro con Sylvie Vartan. L’ultima volta che è stata nel nostro paese è nello show di Carlo Conti I migliori anni nel 2010.

Ora a 13 anni di distanza il ritorno in Italia e nel nostro piccolo schermo ed ha scelto Mara Venier e Domenica in per annunciare al pubblico italiano la decisione di dire addio alle scene. Sylvie Vartan dunque sarà l’ospite principale della ventiquattresima puntata di Domenica in.

Gli altri ospiti della ventiquattresima puntata di Domenica in

Gli altri ospiti della puntata di domenica saranno Massimo Giletti che presenterà il suo programma dedicato ai settant’anni della Rai. Per la musica ci saranno Alfa, Maninni e i Bnkr44 con Pino D’Angiò. Tornerà Sabrina Ferilli insieme a Emanuela Grimalda per rilanciare le ultime due puntate di Gloria in onda lunedì e martedì su Rai1. Per il cinema ospite di Domenica in l’attrice Margherita Buy per il film “Volare” . Appuntamento dunque con la ventiquattresima puntata di Domenica in a domenica 25 febbraio a partire dalle ore 14 con Mara Venier su Rai1.