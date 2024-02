Domenica In, vi riveliamo in anteprima gli ospiti della puntata del 25 febbraio, tra Sanremo e attesi ritorni televisivi

Si è appena conclusa la puntata odierna di Domenica In, la prima dopo le grandi polemiche per il caso Ghali/Dargen D’Amico. In studio da Mara Venier, a corto di voce, sono sfilati alcuni dei protagonisti di Sanremo 2024, dai Ricchi e Poveri a Nek e Francesco Renga, da Mr. Rain a Il Tre. Inoltre, zia Mara ha incontrato Sabrina Ferilli, pronta a tornare in una fiction Rai (domani sera andrà in onda il primo episodio di Gloria), e Fabrizio Moro. C’è stato spazio anche per il cast di Mare Fuori 4: Massimiliano Caiazzo, Matteo Paolillo, Carmine Recano, Giacomo Giorgio, Vincenzo Ferrara e Giovanna Sannino.

Domenica In, ecco chi parteciperà alla puntata del 25 febbraio 2024

TvBlog è in grado di anticipare i nomi di coloro che animeranno la prossima puntata dello storico contenitore domenicale della tv pubblica, in onda il 25 febbraio 2024 come sempre a partire dalle ore 14.00 subito dopo il Tg1. Secondo quanto ci risulta, infatti, ci sarà Massimo Giletti. Un’ospitata pensata per lanciare la grande serata-evento del 28 febbraio La tv fa 70 anni (di cui nelle scorse ore vi abbiamo spoilerato gli ospiti), ma che può avere anche significati più profondi, considerando il passato del giornalista piemontese e alla guida de L’Arena che andava in onda proprio la domenica pomeriggio su Rai1 (uno slot che, chissà, potrebbe riservare sorprese nella prossima stagione).

Nella Domenica In del 25 febbraio 2024 si continuerà a parlare del Festival di Sanremo. Non a caso, in studio presenzieranno i The Kolors (oggi erano ad Amici di Maria De Filippi) e Diodato. Ed ancora, sarà la volta dei BNKR44 e di Pino d’Angiò, che sul palco del teatro Ariston nella serata dedicata alla cover hanno convinto con la bella rivisitazione della hit Ma quale idea. Come annunciato oggi in diretta, tornerà in studio anche Sabrina Ferilli.

Domenica In, ecco chi parteciperà alla puntata del 3 marzo 2024

Approfondiremo tra qualche giorno, ma intanto possiamo anticipare che per la puntata di Domenica In del 3 marzo 2024 sarebbe prevista l’ospitata di Alessandro Cattelan. E chissà che in quell’occasione non si parli anche del prossimo Festival di Sanremo.